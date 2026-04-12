అమెరికాలో స్వామి వివేకానంద విగ్రహం ఆవిష్కరణ

అమెరికాలో నిలువెత్తు స్వామి వివేకానంద విగ్రహం ఆవిష్కరణ
Published : April 12, 2026 at 12:36 PM IST
Swami Vivekananda Statue In Us : అమెరికా గడ్డపై ప్రఖ్యాత భారతీయ తత్వవేత్త స్వామి వివేకానందకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలోని సియాటెల్లో అత్యంత రద్దీగా ఉండే వెస్ట్లేక్ స్క్వేర్ వద్ద స్వామి వివేకానంద విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రతిరోజూ సుమారు 4 లక్షల మంది సందర్శిస్తుంటారు. అమెరికాలో నిలువెత్తు స్వామి వివేకానంద విగ్రహాన్ని పెట్టడం ఇదే మొదటిసారి. సియాటెల్ మేయర్ కేటీ విల్సన్, భారత కాన్సుల్ జనరల్ ప్రకాశ్ గుప్తా సంయుక్తంగా ఈ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. భారతీయ కళాకారుడు నరేష్ కుమార్ కుమావత్ ఈ అద్భుతమైన కాంస్య విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. భారతీయ సాంస్కృతిక సంబంధాల మండలి (ICCR) ఈ విగ్రహాన్ని సీయాటెల్ నగరానికి బహుమతిగా అందించింది. సీయాటెల్ నగరంలోని సమ్మిళిత స్ఫూర్తికి, భారత్- అమెరికా మధ్య బలపడుతున్న సాంస్కృతిక సంబంధాలకు వివేకానందుడి విగ్రహం నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని మేయర్ కేటీ విల్సన్ పేర్కొన్నారు. 1893లో చికాగోలో జరిగిన ప్రపంచ సర్వమత సార్వత్రిక సమ్మేళనంలో స్వామి వివేకానంద చేసిన ప్రసంగం హిందూ ధర్మ గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది.
#WATCH | Seattle, US: City of Seattle becomes the first city government to have the Swami Vivekananda Monument in the heart of downtown Seattle.— ANI (@ANI) April 12, 2026
