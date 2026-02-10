ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మేక్రాన్ ఇండియా టూర్ ఖరారు- ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్కు హాజరు- మోదీతో పలు అంశాలపై చర్చలు
ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు మేక్రాన్ భారత పర్యటన ఖరారు- ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మూడు రోజులపాటు ఇండియాలో పర్యటించనున్న మేక్రాన్- మోదీతో పలు అంశాలపై ద్వైపాక్షిక చర్చలు
Published : February 10, 2026 at 8:01 PM IST
France President Visit to India : ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ భారత పర్యటన ఖరారైంది. ఫిబ్రవరి 17-19 (మూడు రోజుల పాటు) ఇండియాలో మేక్రాన్ పర్యటించనున్నట్లు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ మంగళవారం ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మేక్రాన్ విస్తృత శ్రేణి రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడంపై చర్చలు జరుపుతారని పేర్కొంది. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం సహా ప్రాంతీయ, ప్రపంచ అంశాలపై ఇరువురు నాయకులు చర్చించుకుంటారని స్పష్టం చేసింది. అలాగే దిల్లీలో జరిగే ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్లో మేక్రాన్ పాల్గొంటారని వెల్లడించింది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయిలో మోదీ, మేక్రాన్ సంయుక్తంగా 'భారత్-ఫ్రాన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్'ను ప్రారంభిస్తారని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
"ఇండో-పసిఫిక్లో సహకారంతో పాటు పరస్పరం ఆసక్తి ఉన్న కీలకమైన ప్రాంతీయ, ప్రపంచ అంశాలపై మోదీ, మేక్రాన్ తమ అభిప్రాయాలను మార్పిడి చేసుకుంటారు. ఇది రెండు దేశాల మధ్య పెరుగుతున్న వ్యూహాత్మక కలయికను ప్రతిబింబిస్తుంది. మేక్రాన్ భారత్ టూర్ ఇరు దేశాల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంలో పరస్పర విశ్వాసం, సంబంధాలను మరింతగా పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది." అని భారత విదేశాంగ శాఖ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
మోదీ ఆహ్వానం మేరకు భారత పర్యటనకు మేక్రాన్
భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆహ్వానం మేరకు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ భారత పర్యటనకు వస్తున్నారు. మూడు రోజులపాటు భారత్లో మేక్రాన్ పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా దేశ రాజధాని దిల్లీలో జరిగే ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్లో పాల్గొంటారు. గ్లోబల్ సౌత్ (వర్ధమాన దేశాలు) దేశాల్లో నిర్వహిస్తోన్న మొదటి ఏఐ సమ్మిట్ ఇదే. ఈ సమ్మిట్ కృత్రిమ మేధస్సుతో సహా అభివృద్ధి చెందుతున్న, కీలకమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలలో సహకారానికి భారత్, ఫ్రాన్స్ ఇచ్చే ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తోంది. అలాగే ముంబయిలో 'ఇండియా-ఫ్రాన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ 2026'ను మోదీ, మేక్రాన్ కలిసి సంయుక్తంగా ప్రారంభిస్తారు. ఆవిష్కరణలు, సాంకేతికత, పరిశోధన వంటి రంగాల్లో పరస్పర సహకారాన్ని మరింతగా పెంచుకోవడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
ఈ డీల్ కుదిరే అవకాశం!
అలాగే మేక్రాన్ ఇండియా పర్యటన సమయంలోనే ఫ్రాన్స్తో ఇండియా అతిపెద్ద రక్షణ ఒప్పందం చేసుకోనుంది. 3 లక్షల 25 వేల కోట్ల వ్యయంతో 114 రఫేల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసే డీల్ను చేసుకోనుంది. ఒకవేళ ఈ డీల్ ఖరారైతే దేశ చరిత్రలో అతి పెద్ద రక్షణ ఒప్పందంగా నిలువనుంది. అంతేకాకుండా ప్రపంచంలోనే ఫ్రాన్స్ వెలుపల రఫేల్ విమానాలను అత్యధికంగా నిర్వహించే దేశంగా భారత్ నిలుస్తుంది.
భారత్ మండపంలో ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్
దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో ఫిబ్రవరి 16-20 వరకు ఐదు రోజులపాటు 'ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్' జరగనుంది. ఇది గ్లోబల్ సౌత్లో జరుగుతున్న మొదటి ప్రపంచ ఏఐ సమ్మిట్. ఇప్పటివరకు నాలుగుసార్లు ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ పలు దేశాల్లో జరిగింది. పీపుల్ (ప్రజలు), ప్లానెట్ (భూమి), ప్రోగ్రెస్ (పురోగతి) అనే మూడు అంశాల ఆధారంగా ఈ సమ్మిట్ జరగనుంది. పాలన, ఆవిష్కరణ, స్థిరమైన అభివృద్ధిలో ఏఐ పాత్రపై చర్చించడానికి ఈ సమ్మిట్కు ప్రపంచ నాయకులు, దేశ, విదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు, టెక్ నిపుణులు, ఆవిష్కర్తలు హాజరుకానున్నారు. అలాగే ఈ సమ్మిట్లో ఏఐ సంస్థలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొననున్నట్లు తెలుస్తోంది.
గతేడాది ఫిబ్రవరిలో మోదీ ఫ్రాన్స్లో పర్యటించారు. అప్పుడు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్తో కలిసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) యాక్షన్ కమిటీ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా భారత్, ఐరోపా దేశాలు అభివృద్ధితో పాటు మెరుగైన జీవన విధానం కోసం ఏఐని ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని అన్నారు.