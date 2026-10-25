యూరప్ వ్యాప్తంగా భారీ ఆందోళనలు- ఫ్రాన్స్లో రోడ్డెక్కిన 4 లక్షల మంది
ఫ్రాన్స్లో నిరసనలు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. దాంతో ఆందోళనకారులకు, పోలీసులకు మధ్య భారీ ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి.
Published : October 25, 2026 at 7:06 AM IST
France Protest Police Tear Gas : పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, విద్యా వ్యవస్థలో నెలకొన్న సమస్యలకు వ్యతిరేకంగా ఫ్రాన్స్ సహా యూరప్లోని పలు దేశాల్లో నిరసనలు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. ఫ్రాన్స్లో ఒక్కసారిగా ఏకంగా 4.10 లక్షల మంది రోడ్డెక్కగా నిజానికి ఆ సంఖ్య 8 లక్షలు దాటి ఉందని సీజీటీ యూనియన్ అంచనా వేసింది. పారిస్లోనే ఏకంగా 1.10 లక్షల మంది ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. పారిస్ సహా స్ట్రాస్బర్గ్, రెన్నెస్ తదితర నగరాల్లో ఆందోళనకారులకు, పోలీసులకు మధ్య భారీ ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. నిరసనకారులు పోలీసులపైకి రాళ్లు, ఇతర వస్తువులను విసిరారు. శాంతియుతంగా ప్రారంభమైన ర్యాలీలే చివరకు హింస చెలరేగడంతో ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు భాష్పవాయుగోళాలు, జలఫిరంగులను ప్రయోగించారు.
స్ట్రాస్బర్గ్, రెన్నెస్ నగరాల్లోనూ నిరసనకారులు, పోలీసుల మధ్య ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనల్లో మైనర్లతో సహా సుమారు వెయ్యి మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. వారం రోజుల క్రితం జరిగిన ఆందోళనల్లో దోపిడీలు చోటుచేసుకోవడంతో అధికారులు ముందుగానే అప్రమత్తమయ్యారు. హింసాత్మక ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 70 వేల మంది పోలీసులను మోహరించారు. హెలికాప్టర్లు, సాయుధ వాహనాలతో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
#WATCH | France | Protests Turn Violent as Demonstrators Clash with Riot Police in Paris; large numbers of people are protesting across France against the rising cost of living. (Source: Reuters) https://t.co/Mtj9w1EL1l— ANI (@ANI) October 25, 2026
విద్యా రంగంలో మార్పులకు డిమాండ్
ఫ్రాన్స్లో విద్యార్థి సంఘాలు పలు డిమాండ్లతో నిరసనలకు దిగాయి. ఉన్నత విద్యలో అదనంగా 2.5 లక్షల సీట్లు కల్పించాలని, పార్కోర్సప్ అడ్మిషన్ల విధానాన్ని రద్దు చేయాలని కోరాయి. పాఠశాలల్లో సిబ్బంది కొరతను పరిష్కరించాలని, విద్యార్థులకు అందించే నెలవారీ గ్రాంటును 200 యూరోలకు పెంచాలని డిమాండ్ చేశాయి. హాస్టళ్ల అద్దెలను నియంత్రించాలని కూడా ప్రభుత్వాన్ని కోరాయి. పెరుగుతున్న ఖర్చుల కారణంగా విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను పరిష్కరించడంతోపాటు, విద్యా అవకాశాలను పెంచాలని ఆందోళనకారులు పట్టుబడుతున్నారు. అయితే నిరసనల సందర్భంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో హింస చెలరేగడంతో పరిస్థితిని అదుపు చేయడం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది.
అల్బేనియాలో రణరంగంగా టిరానా
అల్బేనియా రాజధాని టిరానాలోనూ విద్యార్థుల ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. ట్యూషన్ ఫీజులు తగ్గించాలని, విద్యారంగంపై ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు పెంచాలని, అవినీతిని అరికట్టాలని కోరుతూ విద్యార్థులు కొంతకాలంగా నిరసనలు చేస్తున్నారు. శనివారం ఈ ఆందోళనలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చాయి. సోషలిస్ట్ ప్రధాని ఏడీ రామా రాజీనామా చేయాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేశారు. భారీ సంఖ్యలో గుమిగూడిన ఆందోళనకారులను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. నిరసనకారులు ప్రభుత్వ భవనాలకు నిప్పుపెట్టడంతోపాటు భద్రతా బలగాలపై రాళ్లు రువ్వారు. పెట్రోల్ బాంబులు, టపాకాయలను విసిరారు. దీంతో అక్కడ తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు లాఠీచార్జి చేశారు. అయినప్పటికీ పరిస్థితి అదుపులోకి రాకపోవడంతో జలఫిరంగులు, భాష్పవాయు గోళాలను ప్రయోగించారు. విద్యా రంగంలో మార్పులు, అవినీతి నియంత్రణతోపాటు ప్రభుత్వ నాయకత్వంలో మార్పు కోరుతూ సాగిన నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారడంతో రాజధానిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
#WATCH | A large number of people protest across France against the rising cost of living; visuals from Paris. (Source: Reuters) https://t.co/TzNTfAfCJF— ANI (@ANI) October 24, 2026
ఇటలీలో గాజా యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా ర్యాలీలు
ఇటలీలోనూ యువత నిరసనలకు దిగింది. గాజా యుద్ధానికి, ప్రధాని జార్జియా మెలోని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రాజధాని రోమ్లో వందలాది మంది రోడ్లపైకి వచ్చారు. కొందరు ఆందోళనకారులు చారిత్రక కట్టడం కొలోస్సియంలోకి ప్రవేశించి పాలస్తీనా జెండాలను ప్రదర్శించారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. మిలన్, టూరిన్ సహా ఇతర నగరాల్లోనూ వేలాది మంది యువకులు ర్యాలీలు నిర్వహించారు. గతంలో జరిగిన నిరసనల్లో హింస, దోపిడీలు చోటుచేసుకున్న నేపథ్యంలో అధికారులు ముందుగానే భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. మిలన్లో సైనికులను మోహరించడంతోపాటు విలాసవంతమైన దుకాణాలకు చెక్క పలకలు బిగించారు.
అయినప్పటికీ మిలన్లో ర్యాలీ ఎక్కువగా ప్రశాంతంగానే సాగింది. రోమ్, టూరిన్ నగరాల్లో మాత్రం పోలీసులతో స్వల్ప ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. మధ్యాహ్నం చివరికి మిలన్లో చాలా దుకాణాలు తిరిగి తెరుచుకున్నాయని ఇటాలియన్ మీడియా నివేదించింది. గత వారం నిరసనల సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న హింస, దోపిడీలు మళ్లీ జరగకుండా అధికారులు భారీగా పోలీసులను, సైనికులను మోహరించారు. ఈ చర్యలు చాలా వరకు ఫలించడంతో మిలన్లో పరిస్థితి అదుపులోనే ఉన్నట్లు సమాచారం.
యూకే ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్- ఆహారం, నగదు దాచుకోవాలని ప్రజలకు ఆదేశం- కారణమిదే!
సౌదీకి వ్యతిరేకంగా ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్తో ప్రచారం- హూతీల సరికొత్త అస్త్రం