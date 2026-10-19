ఫ్రాన్స్ హింసాత్మక ఆందోళనల వెనుక అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్? ఆ రిపోర్ట్లో భారత్ పేరు!
ఫ్రాన్స్లో చెలరేగిన ఆకస్మిక నిరసనల వెనుక అంతర్జాతీయ వామపక్ష సంస్థల నెట్వర్క్ ఉందంటూ ఫాక్స్ న్యూస్ డిజిటల్ ఒక నివేదికలో ఆరోపించింది. ఇందులో సుమారు 50 సంస్థల్ని గుర్తించినట్లు పేర్కొంది.
Published : October 19, 2026 at 1:48 PM IST
US Investigation France Protests : ఫ్రాన్స్లో విద్యార్థుల నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. రోజురోజుకూ తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఈ ఆందోళనల వెనుక కేవలం విద్యార్థుల సమస్యలే కాకుండా, అంతర్జాతీయ సంస్థల నెట్వర్క్ ఉందంటూ ఫాక్స్ న్యూస్ డిజిటల్ ఒక పరిశోధనాత్మక నివేదికలో ఆరోపించింది. పాఠశాలల్లో సదుపాయాల కొరత, విద్యా రంగం పరిస్థితులు, పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలకు వ్యతిరేకంగా మొదలైన ఆందోళనలకు కొన్ని కమ్యూనిస్ట్, సోషలిస్ట్, తీవ్ర వామపక్ష సంస్థలు మద్దతు ఇస్తూ విస్తృత రాజకీయ లక్ష్యాల కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నాయని ఆ రిపోర్ట్ పేర్కొంది.
అక్టోబర్ 9న ప్రచురించిన ఈ నివేదికలో ఫ్రాన్స్ నిరసన ఉద్యమంతో సంబంధం ఉన్నట్లు భావించిన 50 సంస్థల్ని గుర్తించినట్లు ఫాక్స్ న్యూస్ తెలిపింది. వీటిలో 15 మాత్రమే నేరుగా విద్యార్థులు లేదా యువతకు సంబంధించిన సంస్థలు అని, మిగతా 35 కార్మిక సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీలు, కమ్యూనిస్ట్, సోషలిస్ట్ సంస్థలు, పౌర హక్కుల సంఘాలు, ఇతర కార్యకర్తల బృందాలు అని వివరించింది. ఈ నెట్వర్క్ ఫ్రాన్స్కే పరిమితం కాకుండా అమెరికా, బ్రిటన్, గ్రీస్, బ్రెజిల్, భారత్ వంటి దేశాలతోనూ సంబంధాలు కలిగి ఉందని నివేదిక ఆరోపించింది.
ఈ నివేదికలో ఇండియన్ అలయన్స్ పారిస్ అనే సంస్థ పేరును కూడా ఫాక్స్ న్యూస్ డిజిటల్ రిపోర్ట్ ప్రస్తావించింది. ఫ్రాన్స్లో ఉన్న ఈ సంస్థలో విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, నిపుణులు ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. ఈ సంస్థ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫ్రాన్స్ నిరసనలకు మద్దతు తెలిపిందని, భారత్లోని విద్యార్థుల ఆందోళనలతో వాటిని పోల్చినట్లు ఫాక్స్ న్యూస్ వెల్లడించింది. అక్టోబర్ 6న ఈ సంస్థ ఎక్స్ వేదికగా భారత లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను కూడా పంచుకోవడం గమనార్హం. అక్టోబర్ 7న ముస్లిం ఓటర్లను ఓటు వేయకుండా అడ్డుకుంటున్నారని, ప్రతిపక్ష నేతలు, కార్యకర్తల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారని ఆరోపించే ఒక న్యూస్ క్లిప్ను కూడా పోస్ట్ చేసింది. ఇంకా అమెరికాలోని న్యూయార్క్కు చెందిన బ్రేక్త్రూ న్యూస్ అనే మీడియా సంస్థ కూడా ఫ్రాన్స్ నిరసనలకు అంతర్జాతీయంగా ప్రచారం కల్పించిన ప్లాట్ఫామ్ల్లో ఒకటి అని నివేదిక పేర్కొంది. ఈ నిరసనలను పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాలకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఒక హిస్టారిక్ స్ట్రైక్గా ఆ మీడియా సంస్థ అభివర్ణించినట్లు తెలిపింది.
హింసను ఖండించిన అధ్యక్షుడు మాక్రాన్
ఫ్రాన్స్లో జరుగుతున్న నిరసనల్లో హింస చోటుచేసుకుంది. పోలీసులతో ఘర్షణలు, దుకాణాలపై దాడులు, భవనాలకు నిప్పు పెట్టడం వంటి ఘటనలు నమోదయ్యాయి. వీకెండ్లో జరిగిన హింసాత్మక ఘటనల సందర్భంగా 2400 మందికిపైగా అరెస్టయినట్లు రిపోర్ట్స్ పేర్కొన్నాయి. ఈ ఘర్షణల్లో దాదాపుగా 1000 మంది పోలీస్ అధికారులు, గార్డ్స్ గాయపడ్డారు. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ ఆదివారం రోజు జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ఈ హింసను ఖండించారు. న్యాయమైన డిమాండ్లతో నిరసనలు చేసే వారికి, విధ్వంసానికి పాల్పడుతూ లూటీలు చేస్తున్న వారికి మధ్య తేడా గుర్తించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. హింసను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సమర్థించలేమని స్పష్టం చేశారు. ఇదే సమయంలో ఫ్రాన్స్ పరిస్థితులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కూడా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విదేశీ వలసలు, సరైన విధానాలు పాటించకపోవడం వల్ల, తీవ్ర వామపక్ష భావజాలం పాశ్చాత్య దేశాల్ని నాశనం చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. నియంత్రణ లేని వలసల వల్లే ఒకప్పటి గొప్ప దేశం పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇలా తయారైందంటూ ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
అమెరికా అధికారి కీలక వ్యాఖ్యలు
ఈ క్రమంలోనే అమెరికా విదేశాంగ శాఖ అండర్ సెక్రటరీ జాకబ్ ఎస్. హెల్బర్గ్ కూడా ఫ్రాన్స్ పరిస్థితులపై స్పందించారు. దేశాల సరిహద్దులు దాటి పనిచేస్తూ, వనరుల్ని పంచుకుంటూ, హింసను ప్రేరేపిస్తున్న తీవ్ర వామపక్ష ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ల ఆర్థిక మూలాలను, కార్యకలాపాలను ధ్వంసం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ పరిణామాన్ని మళ్లీ తెరపైకి వస్తున్న తీవ్ర వామపక్ష రాజకీయ ఉగ్రవాదంగా ఆయన అభివర్ణించారు.
'ఫ్రాన్స్లో జరుగుతున్న హింస నిత్యావసర ధరలపై జరుగుతున్న సాధారణ నిరసన కాదు. ఇది నాగరికతను నాశనం చేయడానికి తీవ్ర వామపక్ష శక్తులు జరుపుతున్న వ్యవస్థీకత రాజకీయ ఉగ్రవాదం. దుకాణాలను తగలబెట్టడం, నగరాల్ని ధ్వంసం చేయడం రాజ్యాంగబద్ధమైన నిరసన కానే కాదు' - జాకబ్ హెల్బర్గ్, యూఎస్ విదేశాంగ శాఖ అండర్ సెక్రటరీ
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