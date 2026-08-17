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'ఇరాన్‌పై అణ్వాయుధాలు ప్రయోగించాలనేదే ట్రంప్ ప్లాన్​'- అమెరికా మాజీ కాంగ్రెస్ సభ్యురాలి ఆరోపణ

వైట్ హౌస్‌లోని ఉన్నతాధికారులు వ్యూహాత్మక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారని అమెరికా మాజీ కాంగ్రెస్ సభ్యురాలు మార్జోరీ టేలర్ గ్రీన్ ఆరోపణ

Iran US War Nuclear Weapons
డొనాల్డ్ ట్రంప్​ (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2026 at 1:20 PM IST

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Iran US War Nuclear Weapons : ఇరాన్‌పై అణ్వాయుధాలను ప్రయోగించే అవకాశంపై వైట్ హౌస్‌లోని ఉన్నతాధికారులు వ్యూహాత్మక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారని అమెరికా మాజీ కాంగ్రెస్ సభ్యురాలు మార్జోరీ టేలర్ గ్రీన్ ఆరోపించారు. ఈ ఉన్నత స్థాయి చర్చలు నిజంగానే జరుగుతున్నాయని, అణు దాడులకు సంబంధించిన నిబంధనలను ట్రంప్ ప్రభుత్వం సరళీకరిస్తోందని ఎక్స్​ వేదికగా పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ప్రస్తుతానికి అణు ఆయుధాన్ని తయారు చేసే స్థితిలో లేదని అమెరికా అంతర్గత ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చిన నివేదికలను ట్రంప్ ప్రభుత్వం బేఖాతరు చేస్తోందని గ్రీన్ ఆరోపించారు. వాషింగ్టన్ తన సొంత నివేదికలను పక్కనబెట్టి, ఇజ్రాయెల్ ఇస్తున్న హెచ్చరికల ప్రభావంతోనే ఈ నిర్ణయాల వైపు మొగ్గు చూపుతోందని ఆమె విమర్శించారు. ఇరాన్‌పై అణు దాడి చేయాలనే అమెరికా నిర్ణయం వల్ల తీవ్రమైన అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఎదురవుతాయని ఆమె హెచ్చరించారు. దీనివల్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రాణనష్టం జరగడమే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడుతుందని పేర్కొన్నారు. అయితే, తన ఆరోపణలకు సంబంధించి ఆమె ఎలాంటి పత్రాలు లేదా ఆధారాలను బహిర్గతం చేయలేదు. అటు ఆమె ఆరోపణలపై వైట్ హౌస్ లేదా అమెరికా రక్షణ శాఖ అధికారులు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

"ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని సృష్టించే దరిదాపుల్లో కూడా లేదని మన స్వంత నిఘా వర్గాలే ట్రంప్‌నకు, ఆయన ప్రభుత్వానికి చెప్పాయి. ఆ తర్వాత ఇజ్రాయెల్ దశాబ్దాలుగా చెప్తున్న "అణ్వాయుధానికి ఇరాన్ కేవలం కొన్ని వారాల దూరంలోనే ఉంది" అనే మాటనే మళ్లీ చెప్పింది. ఈ క్రమంలోనే మనం బాంబులు వేశాము. వారి నాయకులను, ఒక పాఠశాలలో అమాయక చిన్న పిల్లలను చంపాము. అప్పటి నుంచి ఇరాన్ హర్మూజ్ జలసంధిని తన నియంత్రణలో ఉంచుకుంది. తాను 40 సార్లు యుద్ధంలో గెలిచానని, హార్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికాదే నియంత్రణ అని ట్రంప్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వమే ఇరాన్‌కు వ్యతిరేకంగా అణు ఆయుధాలను ఉపయోగించడానికి అణు నిబంధనలను సరళీకృతం చేయడంపైనా చర్చిస్తోంది. ఇకపై విదేశీ యుద్ధాలు ఉండవని ట్రంప్ వాగ్దానం చేశారు. కానీ ఆయనే ఇప్పుడు ఒక అణు ప్రళయాన్ని తీసుకువచ్చేలా కనిపిస్తున్నారు. ఇది మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఒక పెద్ద ఘర్షణలోకి, ఆర్థిక మాంద్యంలోకి, మన జీవితకాలంలో లేదా చరిత్రలోనే ఎన్నడూ చూడని స్థాయిలో మానవ మహా క్షోభలోకి నెట్టే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ప్రజలు గొంతు విప్పి ఈ దుర్మార్గాన్ని ధైర్యంగా ఆపాలి. అమెరికా ఏమీ ప్రమాదాలకు అతీతమైనది కాదు. ఒకవేళ అదే జరిగితే, ప్రతి ఒక్కరూ మానవ చరిత్ర ఉన్నంతవరకు ప్రస్తుతం నాయకత్వంలో ఉన్న వారందరినీ పూర్తిగా బాధ్యులను చేస్తారు. అణ్వాయుధాలు ఉపయోగించకండి. ఈ యుద్ధాన్ని ఇప్పుడే ఆపండి"
--మార్జోరీ టేలర్ గ్రీన్, అమెరికా మాజీ కాంగ్రెస్ సభ్యురాలు

"ఇరాన్‌పై అణు ఆయుధాలను ఉపయోగించడం గురించి వ్యూహాత్మక సమావేశాల్లో చర్చిస్తున్నారు. అవును, మీరు చదివింది నిజమే. నేను ఊహాగానాలు చేయడం లేదు, నాకు పక్కాగా తెలుసు. ఇది అత్యంత దుర్మార్గమైన చర్య. చివరిసారిగా అణ్వాయుధాన్ని 1945 ఆగస్టు 6, 9 తేదీల్లో జపాన్‌లోని రెండు నగరాలైన హిరోషిమా, నాగసాకిపై ఉపయోగించారు. దానివల్ల తక్షణమే 1,10,000 మంది మరణించారు. అణు దాడి జరిగిన ప్రదేశంలో తీవ్రమైన గాయాలు, మానసిక సమస్యలతో ఆ ఏడాది చివరి నాటికి మొత్తం మరణాల సంఖ్య 2,14,000కు చేరుకుంది. కానీ రేడియేషన్ వ్యాధులు, విపరీతంగా పెరుగుతున్న క్యాన్సర్ రేట్లు, తరతరాలుగా పుట్టుకతో వచ్చే లోపాల వల్ల జపాన్ ప్రజలు తీవ్రమైన బాధలను అనుభవించారు. వారి ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన అన్ని వనరులు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోవడాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఆ బాధ ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే మానవాళి అంతా కలిసి 'ఇకపై ఎన్నటికీ ఇలా జరగకూడదు' అని ప్రతిజ్ఞ చేసింది" అని గుర్తు చేశారు.

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