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బషర్ అల్-అస్సాద్‌కు ఉరిశిక్ష- సిరియా అంతర్యుద్ధం కేసులో సంచలన తీర్పు

మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధ నేరాలకు పాల్పడ్డారని కోర్టు నిర్ధారణ- అస్సాద్‌తో పాటు సోదరుడు మాహెర్, బంధువు అటెఫ్ నజీబ్‌కు మరణశిక్ష

Al Assad Sentenced To Death
సిరియా మాజీ అధ్యక్షుడు బషర్ అల్-అస్సాద్‌ (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 3:31 PM IST

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Al Assad Sentenced To Death : సిరియా మాజీ అధ్యక్షుడు బషర్ అల్-అస్సాద్‌కు అక్కడి కోర్టు మరణశిక్ష విధించింది. సుమారు 5 లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన 14 ఏళ్ల సిరియా అంతర్యుద్ధంలో మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా దారుణమైన యుద్ధ నేరాలకు పాల్పడినందుకు గానూ న్యాయస్థానం ఈ తీర్పునిచ్చింది. అస్సాద్‌తో పాటు ఆయన సోదరుడు మాహెర్ అల్-అస్సాద్, బంధువు అటెఫ్ నజీబ్‌లకు కూడా ఉరిశిక్ష ఖరారు చేసింది. 2024 డిసెంబర్‌లో అస్సాద్ ప్రభుత్వం కూలిపోవడంతో ఆయన తన కుటుంబంతో సహా మాస్కోకు పారిపోయారు. అయితే, సిరియాలోనే ఉండిపోయి అధికారులకు పట్టుబడిన ఆయన బంధువు నజీబ్, చిన్నపిల్లలను చంపడం, ప్రజలను చిత్రహింసలు పెట్టడం లాంటి దారుణాలకు పాల్పడినట్లు కోర్టు నిర్ధారించింది. 50 ఏళ్ల పాటు సిరియాను క్రూరంగా పాలించిన అస్సాద్ కుటుంబ సభ్యులపై, దేశంలో కొత్తగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో వెలువడిన తొలి సంచలన తీర్పు ఇదే.

TAGGED:

FORMER PRESIDENT BASHAR AL ASSAD
FORMER SYRIAN PRESIDENT BASHAR
AL ASSAD CRIMES AGAINST HUMANITY
AL ASSAD SENTENCED TO DEATH

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