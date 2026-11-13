అమెరికా కాంగ్రెస్ ముందు జెన్సన్ విచారణ- వెలుగులోకి మూడో అక్రమ సంబంధం
Jensen Huang Congress Testify : చైనా గూఢచారితో సంబంధాలపై జెన్సన్ హువాంగ్ను అమెరికా కాంగ్రెస్ విచారించనుంది. అమెరికా ఏఐ టెక్నాలజీ సమాచారం చైనా చేతుల్లోకి వెళ్లిందా? అనే కోణంలో కాంగ్రెస్ ప్రశ్నించన్నుంది.
Published : November 13, 2026 at 8:08 AM IST
'ఎన్విడియా' మాజీ సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్ చుట్టూ వివాదాల ఉచ్చు మరింత బిగుస్తోంది. చైనా నిఘా సంస్థలతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న ఓ మహిళతో ఆయనకున్న బంధంపై అమెరికా కాంగ్రెస్ కమిటీల ముందు విచారణకు హాజరయ్యేందుకు హువాంగ్ అంగీకరించారు. ఇదే సమయంలో రాయిటర్స్ వార్త సంస్థ మరో బాంబు పేల్చింది. ఎన్విడియా సంస్థలో మరో మహిళా ఉద్యోగినితోనూ జెన్సన్ వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నట్లు నివేదించింది. ఈ వార్త కలకలం రేపుతోంది.
జాతీయ భద్రతా పరమైన ఆందోళనల నేపథ్యంలో అమెరికా రిపబ్లికన్ చట్టసభ సభ్యులు ఎన్విడియా వ్యవహారంపై దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. హౌస్ ఫారిన్ అఫైర్స్ కమిటీ ఛైర్మన్ బ్రియాన్ మాస్ట్, చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీపై ఏర్పాటైన హౌస్ సెలెక్ట్ కమిటీ ఛైర్మన్ జాన్ మూలెనార్, హౌస్ ఇంటెలిజెన్స్ కమిటీ ఛైర్మన్ రిక్ క్రాఫోర్డ్ నేతృత్వంలోని కమిటీల ముందు హువాంగ్ హాజరుకానున్నారు. వారం రోజుల్లో విచారణ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఒకవేళ హువాంగ్ వెనక్కి తగ్గితే సమన్లు జారీ చేస్తామని బ్రియాన్ మాస్ట్ స్పష్టం చేశారు. హువాంగ్తో పాటు ఎన్విడియాలోని ఇతర ఉన్నతాధికారులను కూడా విచారించాలని కమిటీలు భావిస్తున్నాయి.
అమెరికాకు సమాచారం చైనా చేతుల్లోకి వెళ్లిందా?
చైనా నిఘా వర్గాలతో సంబంధాలు ఉన్నాయని అమెరికా ఇంటెలిజెన్స్ అనుమానిస్తున్న ఆలిస్తో హువాంగ్కు వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు ఇటీవల ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆలిస్ సింగపూర్ కేంద్రంగా పనిచేసే 'మెగాస్పీడ్' అనే డేటా సంస్థలో ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఉన్నారు. ఈ సంస్థ ఎన్విడియాకు ప్రధాన కస్టమర్. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాకు చెందిన అత్యంత కీలకమైన కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) టెక్నాలజీ సమాచారం చైనా చేతుల్లోకి వెళ్లిందా? చైనాకు చిప్ ఎగుమతులపై ఆంక్షలను హువాంగ్ గతంలో ఎందుకు వ్యతిరేకించారు? అన్న కోణాల్లో కాంగ్రెస్ సభ్యులు ప్రశ్నించనున్నారు.
మూడో ఎఫైర్
హువాంగ్ రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో ఆయన వ్యక్తిగత ప్రవర్తనపై 'రాయిటర్స్' వార్తా సంస్థ ఓ కీలక విషయాన్ని బయటపెట్టింది. ఎన్విడియాలోని మరో మహిళా ఉద్యోగినితోనూ హువాంగ్కు సన్నిహిత సంబంధం ఉండేదని నివేదించింది. అంతకుముందే ఎన్విడియా హెల్త్కేర్ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ కింబర్లీ పావెల్ (48)తో హువాంగ్కు వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు 'న్యూయార్క్ టైమ్స్' వెల్లడించింది. ఇప్పుడు మరో మహిళా ఉద్యోగి ఉదంతం రావడం గమనార్హం. ఆలిస్తో వ్యవహారం కూడా అందరికీ తెలిసిందే. రోజు వివాహేతర సంబంధం వెలుగులోకి వస్తుండటంతో ఎన్విడియా వర్గాల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
ఇది భయంకరమైన విషయం: హువాంగ్ వివాదంపై ట్రంప్
'ఎన్విడియా' చుట్టూ అల్లుకున్న వివాదాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. ఈ పరిణామాలను భయంకరమైనవిగా అభివర్ణించిన ఆయన, ఇలా జరగడం బాధాకరమన్నారు. గురువారం ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చైనా గూఢచర్యం, కృత్రిమ మేధ ప్రాధాన్యత గురించి ట్రంప్ మాట్లాడారు. గతంలో హువాంగ్కు దక్కిన గుర్తింపును గుర్తుచేసుకుంటూ 'ఇదొక భయంకరమైన విషయం. ఇలా జరగడం చూస్తుంటే చాలా బాధగా ఉంది' అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సందర్భంగా ఏఐను 'సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్'గా పేర్కొన్న ట్రంప్, దాని ప్రాధాన్యత ఊహకందని స్థాయికి చేరిందన్నారు. చైనా గూఢచర్య ఆరోపణలపై ట్రంప్ స్పందించారు. ఇది ఏకపక్ష వ్యవహారం కాదని, చైనా అమెరికా ఫోన్లను ట్యాప్ చేస్తోందని కొందరు అంటున్నారని, అందులో నిజం ఉందన్నారు. అలాగే, అమెరికా కూడా చైనా ఫోన్లను ట్యాప్ చేస్తోందని, తామేమి పసిపిల్లలం అని వాళ్లు అనుకోవడానికి వీల్లేదన్నారు.
ఎన్విడియా తదుపరి నాయకత్వంపై ట్రంప్ తన సామాజిక మాధ్యమ వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్'లో ఆసక్తికర పోస్ట్ చేశారు. సంస్థ అభివృద్ధికి హువాంగ్ అద్భుతమైన కృషి చేశారని ప్రశంసిస్తూనే, ఆయన స్థానంలో యాపిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్, మాజీ సీఈవో టిమ్ కుక్ రావాలని సూచించారు. 'ఎన్విడియా సీఈవో హువాంగ్ అద్భుతంగా పనిచేశారు. ఇప్పుడు ఆయన రాజీనామా చేసినందున, ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయగల ఏకైక వ్యక్తి యాపిల్కు చెందిన టిమ్ కుక్ మాత్రమే. ఒక దిగ్గజం స్థానంలో మరో దిగ్గజం రావాలి' అని ట్రంప్ ఆకాంక్షించారు. కాగా, శాశ్వత సీఈవోను నియమించే వరకు సంస్థ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ కొలెట్ క్రెస్ తాత్కాలిక సీఈవోగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారని ఎన్విడియా ప్రకటించింది.
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