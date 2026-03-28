నేపాల్ మాజీ ప్రధాని కేపీ ఓలి అరెస్ట్- బాలెన్ ప్రమాణం చేసిన మరుసటిరోజే
నేపాల్లో నూతన ప్రధానగా బాలెన్ బాధ్యతలు చేపట్టిన మరుసటి రోజే కీలక పరిణామం
Published : March 28, 2026 at 7:10 AM IST
EX Nepal PM Oli Arrested : నేపాల్లో నూత ప్రధానిగా బాలేంద్ర షా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన మరుసటి రోజే రాజకీయ ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. నేపాల్ మాజీ ప్రధానమంత్రి కేపీ శర్మ ఓలి అరెస్ట్ అయ్యారు. ఆయతో పాటు మాజీ హోంశాఖ మంత్రి రమేశ్ లేఖక్ను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గతేడాది జరిగిన జెన్జీ నిరసనలను హింసాత్మకంగా అణచివేశారనే ఆరోపణలపై ఈమేరకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
#WATCH | Former Nepal Prime Minister KP Sharma Oli taken into custody from his residence in Gundu, Bhaktapur, by Nepal Police.— ANI (@ANI) March 28, 2026
According to the Kathmandu Post, " he has been arrested in connection with a culpable homicide-related case linked to the alleged suppression of the… pic.twitter.com/S0zrAmPUFV