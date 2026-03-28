నేపాల్‌ మాజీ ప్రధాని కేపీ ఓలి అరెస్ట్- బాలెన్ ప్రమాణం చేసిన మరుసటిరోజే

నేపాల్​లో నూతన ప్రధానగా బాలెన్ బాధ్యతలు చేపట్టిన మరుసటి రోజే కీలక పరిణామం

EX Nepal PM Oli Arrested
Former Prime Minister of Nepal K P Sharma Oli (ANI)
Published : March 28, 2026 at 7:10 AM IST

EX Nepal PM Oli Arrested : నేపాల్​లో నూత ప్రధానిగా బాలేంద్ర షా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన మరుసటి రోజే రాజకీయ ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. నేపాల్ మాజీ ప్రధానమంత్రి కేపీ శర్మ ఓలి అరెస్ట్​ అయ్యారు. ఆయతో పాటు మాజీ హోంశాఖ మంత్రి రమేశ్ లేఖక్​ను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గతేడాది జరిగిన జెన్‌జీ నిరసనలను హింసాత్మకంగా అణచివేశారనే ఆరోపణలపై ఈమేరకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

