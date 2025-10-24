ETV Bharat / international

భారత్​పై చేసే ఏ యుద్ధంలోనైనా పాకిస్థాన్ ఓడిపోతుంది : అమెరికా CIA మాజీ అధికారి

పాకిస్థాన్ అణు బెదిరింపులకు భారత్​ భయపడదని వ్యాఖ్య

CIA Agent John Kiriakou on India (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 8:38 PM IST

CIA Agent John Kiriakou on India : భారత్​పై చేపట్టే ఎలాంటి సంప్రదాయ యుద్ధంలోనైనా పాకిస్థాన్ ఓడిపోతుందని అమెరికా మాజీ సీఐఏ అధికారి జాన్​ కిరియాకౌ తెలిపారు. పాకిస్థాన్ చేసి అణు బెదిరింపులకు భారత్​ భయపడదని, ఎలాంటి ఉగ్రదాడినైనా సమర్ధంగా ఎదుర్కొంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఏఎన్​ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆయన, ఇరు దేశాల మధ్య జరిగిన ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. సీఐఏ అధికారి​గా విధులు నిర్వర్తించిన ఆయన, దాదాపు 15 ఏళ్ల పాటు పాకిస్థాన్​లో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా పని చేశారు.

"జమ్ము కశ్మీర్​లో జరిగిన దాడులకు ప్రతీకారంగా 2016లో ఎల్​ఓసీ సమీపంలోని ఉగ్రస్థావరాలపై సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసింది భారత్​. ఆ తర్వాత 2019లో బాలకోట్​లో ఎయిర్​స్ట్రైక్ నిర్వహించింది. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారణంగా ఈ ఏడాది మేలో చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్​లో కూడా పాకిస్థానీ ఉగ్రవాద శిబిరాలను ధ్వంసం చేసింది. 2002లో ఆపరేషన్ పరాక్రమ్​ సమయంలో భారత్​- పాకిస్థాన్ మధ్య పూర్తి స్థాయి యుద్ధం రావొచ్చని భావించాం. అందుకే మా కుటుంబ సభ్యులను ఇస్లామాబాద్​ నుంచి తరలించాం. 2001లో పార్లమెంట్​పై దాడి తర్వాత భారత్​- పాకిస్థాన్​ మధ్య యుద్ధం వస్తుందని అనుకున్నాం. కానీ, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి వచ్చి భారత్​- ఇస్లామాబాద్​తో చర్చలు చేసి వివాదాన్ని పరిష్కరించారు. అయితే, అప్పుడు మా దృష్టి ఎక్కువగా అల్ ఖైయిదా, అఫ్గానిస్థాన్​పైనే ఎక్కువగా ఉంది. భారత్​పై మాకు అసలు ఆలోచనే లేదు. 2008లో ముంబయిలో జరిగిన దాడులు అల్​ ఖైయిదా చేసినవి కాదని అనుకున్నాను. ఇది పాకిస్థానీ మద్దతు ఉన్న కశ్మీరీ గ్రూపుల పని అయ్యి ఉంటుందని అనుకున్నాం. ఆ తర్వాత సరిగ్గా మేము అనుకున్నట్లుగానే జరిగింది. పార్లమెంట్​, ముంబయి ఉగ్రదాడుల తర్వాత భారత్​ చాలా సంయమనం పాటించింది."

--జాన్​ కిరియాకౌ, అమెరికా మాజీ సీఐఏ అధికారి

'ముషారఫ్​ సమయంలో మా సంబంధాలు బాగుండేవి'
"పాకిస్థాన్​ ప్రభుత్వంతో ముఖ్యంగా జనరల్ పర్వేజ్ ముషారఫ్​ సమయంలో మా సంబంధాలు చాలా బాగుండేవి. అమెరికాకు నియంతలతో కలిసి పనిచేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే వారితో ఉంటే ప్రజల అభిప్రాయాలను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ముఖ్యంగా మీడియా గురించి ఆలోచించాల్సిన బాధ ఉండదు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే మేము ముషారఫ్​ను కొనుకున్నాం. వారికి సాయంగా మిలయన్ల కొద్ది డాలర్లు ఇచ్చాం. అది సైనిక లేదా ఆర్థిక సాయమైనా కావచ్చు. ఇంకా ముషారఫ్​ను మేము తరచుగా కలిసేవాళ్లం. మేము ఏం చేయాలని అనుకున్నా ఆయన చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చేవారు. ఆయన ఆర్మీని మాత్రం ఆనందంగా ఉంచేవారు. ఆ తర్వాత సైన్యం అల్​ ఖైయిదా గురించి పట్టించుకునేది కాదు." అని జాన్​ కిరియాకౌ అన్నారు.

'పాకిస్థాన్​ అణ్వాయుధాలతో అమెరికాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు'
2002లో తాను పాకిస్థాన్‌లో ఉన్నప్పుడు వారి అణ్వాయుధాలను అమెరికాకు చెందిన పెంటగాన్ నియంత్రిస్తుందని తనకు అనధికారికంగా చెప్పారని కిరియాకౌ గుర్తు చేశారు. కానీ అది నిజం కాదని కిరియాకౌ చెప్పారు. పాకిస్థాన్​ అణ్వాయుధాలతో అమెరికాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, దానిని ఆ దేశ ఆర్మీ జనరల్స్ మాత్రమే నియంత్రిస్తారని వెల్లడించారు.

