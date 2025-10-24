భారత్పై చేసే ఏ యుద్ధంలోనైనా పాకిస్థాన్ ఓడిపోతుంది : అమెరికా CIA మాజీ అధికారి
పాకిస్థాన్ అణు బెదిరింపులకు భారత్ భయపడదని వ్యాఖ్య
Published : October 24, 2025 at 8:38 PM IST
CIA Agent John Kiriakou on India : భారత్పై చేపట్టే ఎలాంటి సంప్రదాయ యుద్ధంలోనైనా పాకిస్థాన్ ఓడిపోతుందని అమెరికా మాజీ సీఐఏ అధికారి జాన్ కిరియాకౌ తెలిపారు. పాకిస్థాన్ చేసి అణు బెదిరింపులకు భారత్ భయపడదని, ఎలాంటి ఉగ్రదాడినైనా సమర్ధంగా ఎదుర్కొంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆయన, ఇరు దేశాల మధ్య జరిగిన ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. సీఐఏ అధికారిగా విధులు నిర్వర్తించిన ఆయన, దాదాపు 15 ఏళ్ల పాటు పాకిస్థాన్లో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా పని చేశారు.
"జమ్ము కశ్మీర్లో జరిగిన దాడులకు ప్రతీకారంగా 2016లో ఎల్ఓసీ సమీపంలోని ఉగ్రస్థావరాలపై సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసింది భారత్. ఆ తర్వాత 2019లో బాలకోట్లో ఎయిర్స్ట్రైక్ నిర్వహించింది. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారణంగా ఈ ఏడాది మేలో చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్లో కూడా పాకిస్థానీ ఉగ్రవాద శిబిరాలను ధ్వంసం చేసింది. 2002లో ఆపరేషన్ పరాక్రమ్ సమయంలో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య పూర్తి స్థాయి యుద్ధం రావొచ్చని భావించాం. అందుకే మా కుటుంబ సభ్యులను ఇస్లామాబాద్ నుంచి తరలించాం. 2001లో పార్లమెంట్పై దాడి తర్వాత భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య యుద్ధం వస్తుందని అనుకున్నాం. కానీ, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి వచ్చి భారత్- ఇస్లామాబాద్తో చర్చలు చేసి వివాదాన్ని పరిష్కరించారు. అయితే, అప్పుడు మా దృష్టి ఎక్కువగా అల్ ఖైయిదా, అఫ్గానిస్థాన్పైనే ఎక్కువగా ఉంది. భారత్పై మాకు అసలు ఆలోచనే లేదు. 2008లో ముంబయిలో జరిగిన దాడులు అల్ ఖైయిదా చేసినవి కాదని అనుకున్నాను. ఇది పాకిస్థానీ మద్దతు ఉన్న కశ్మీరీ గ్రూపుల పని అయ్యి ఉంటుందని అనుకున్నాం. ఆ తర్వాత సరిగ్గా మేము అనుకున్నట్లుగానే జరిగింది. పార్లమెంట్, ముంబయి ఉగ్రదాడుల తర్వాత భారత్ చాలా సంయమనం పాటించింది."
--జాన్ కిరియాకౌ, అమెరికా మాజీ సీఐఏ అధికారి
'ముషారఫ్ సమయంలో మా సంబంధాలు బాగుండేవి'
"పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంతో ముఖ్యంగా జనరల్ పర్వేజ్ ముషారఫ్ సమయంలో మా సంబంధాలు చాలా బాగుండేవి. అమెరికాకు నియంతలతో కలిసి పనిచేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే వారితో ఉంటే ప్రజల అభిప్రాయాలను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ముఖ్యంగా మీడియా గురించి ఆలోచించాల్సిన బాధ ఉండదు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే మేము ముషారఫ్ను కొనుకున్నాం. వారికి సాయంగా మిలయన్ల కొద్ది డాలర్లు ఇచ్చాం. అది సైనిక లేదా ఆర్థిక సాయమైనా కావచ్చు. ఇంకా ముషారఫ్ను మేము తరచుగా కలిసేవాళ్లం. మేము ఏం చేయాలని అనుకున్నా ఆయన చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చేవారు. ఆయన ఆర్మీని మాత్రం ఆనందంగా ఉంచేవారు. ఆ తర్వాత సైన్యం అల్ ఖైయిదా గురించి పట్టించుకునేది కాదు." అని జాన్ కిరియాకౌ అన్నారు.
'పాకిస్థాన్ అణ్వాయుధాలతో అమెరికాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు'
2002లో తాను పాకిస్థాన్లో ఉన్నప్పుడు వారి అణ్వాయుధాలను అమెరికాకు చెందిన పెంటగాన్ నియంత్రిస్తుందని తనకు అనధికారికంగా చెప్పారని కిరియాకౌ గుర్తు చేశారు. కానీ అది నిజం కాదని కిరియాకౌ చెప్పారు. పాకిస్థాన్ అణ్వాయుధాలతో అమెరికాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, దానిని ఆ దేశ ఆర్మీ జనరల్స్ మాత్రమే నియంత్రిస్తారని వెల్లడించారు.