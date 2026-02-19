ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ వ్యవహారం- బ్రిటన్ రాజు చార్లెస్ సోదరుడు అరెస్ట్
ఆండ్రూ మౌంట్బాటెన్-విండ్సర్ను అరెస్టు చేసిన యూకే పోలీసులు- పదవి దుర్వినియోగంపై వచ్చిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తు
Published : February 19, 2026 at 5:28 PM IST
PRINCE ANDREW ARRESTED UK : ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ కేసులో అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న బ్రిటన్ మాజీ యువరాజు, యూకే రాజు చార్లెస్ సోదరుడు ఆండ్రూ మౌంట్బాటెన్-విండ్సర్ను అక్కడి పోలీసులు గురువారం అరెస్టు చేశారు. ప్రభుత్వ పదవిని దుర్వినియోగం చేశారనే ఆరోపణలపై ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 2010లో శిక్ష పడిన లైంగిక నేరస్థుడు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్కు ఆండ్రూ కీలకమైన వాణిజ్య నివేదికలు పంపారనే ఆరోపణలపై పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన్ను అరెస్టు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే యూకే చట్టాల ప్రకారం అరెస్టు చేసిన వ్యక్తి పేరును పోలీసులు అధికారికంగా బయటపెట్టలేదు. ఆండ్రూను అరెస్టు చేశారా? అని అడిగినప్పుడు 66 ఏళ్లు వయసు ఉన్న వ్యక్తిని అరెస్టు చేశామని పోలీసులు పరోక్షంగా ధ్రువీకరించారు. ప్రభుత్వ పదవి దుర్వినియోగంపై వచ్చిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేపట్టామని ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. 66వ పుట్టినరోజునే ఆండ్రూను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఎప్స్టీన్ సెక్స్ కుంభకోణం కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆండ్రూపై ఆయన సోదరుడు, బ్రిటన్ రాజు చార్లెస్-3 గత ఏడాది కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆండ్రూను యువరాజు హోదా నుంచి చార్లెస్ తొలగించారు.