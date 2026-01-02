దేశాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టేశారు- బంగ్లాలో ఇక మిగిలింది భయమే: హసీనా
యూనస్ సర్కార్పై మాజీ ప్రధాని విమర్శలు - కుట్రదారుల ముఖాలు బయటపడ్డాయని ధ్వజం - హిందువులు, క్రైస్తవులపై దాడులు పెరిగాయని ఆందోళన - ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిందంటూ బహిరంగ లేఖ
Sheikh Hasina New Year Message : బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వంపై ఆమె విరుచుకుపడ్డారు. దేశాన్ని పూర్తిగా అంధకారంలోకి నెట్టేశారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఆమె బంగ్లాదేశ్ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఒక భావోద్వేగ సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం దేశం భయం గుప్పిట్లో ఉందని, ప్రజలను దోపిడీదారులు బందీలుగా చేసుకున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు. హసీనా సందేశాన్ని ఆమె పార్టీ అయిన 'అవామీ లీగ్' తన అధికారిక 'ఎక్స్' ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది.
'కుట్రదారుల ముసుగులు తొలగాయి'
హసీనా తన సందేశంలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం తీరును ఎండగట్టారు. "దేశాన్ని నాశనం చేయడానికి కుట్రలు పన్నిన వారి నిజ స్వరూపాలు ఇప్పుడు బయటపడ్డాయి. వారి ముసుగులు తొలగిపోయాయి. అక్రమ దోపిడీదారులు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని (ప్రజలను) బందీలుగా చేసుకున్నారు. కేవలం వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసమే వారు పనిచేస్తున్నారు. అపరిమితమైన అవినీతి, అబద్ధాలతో దేశాన్ని చీకటిలో నెట్టేస్తున్నారు" అని హసీనా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'ప్రపంచంలో పరువు పోయింది'
బంగ్లాదేశ్ ప్రస్తుత పరిస్థితి చూసి ఏ దేశం కూడా గౌరవించడం లేదని హసీనా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "బంగ్లాదేశ్ అంటేనే ఇప్పుడు 'భయం' అనే పరిస్థితి వచ్చింది. అంతర్జాతీయంగా మన దేశానికి ఉన్న గౌరవం పోయింది. నా ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు దేశానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చాం. దేశ విముక్తి కోసం, గౌరవం కోసం మేము అవిశ్రాంతంగా పోరాడాం. కానీ నేడు ఆ గుర్తింపు ప్రశ్నార్థకంలో పడింది" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలింది
దేశంలో నెలకొన్న అస్థిరత వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి దారుణంగా తయారైందని మాజీ ప్రధాని విశ్లేషించారు. "విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు ఇక్కడ రక్షణ లేదు. దాతృత్వ సంస్థలు కూడా భయపడుతున్నాయి. కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల పెట్టుబడులు రావడం లేదు. ఫలితంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయింది" అని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
హిందువులు, క్రైస్తవులే టార్గెట్
మరోవైపు అవామీ లీగ్ పార్టీ సోషల్ మీడియా వేదికగా మైనారిటీల రక్షణపై సుదీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టింది. "రాడికల్ లీడర్ షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ మరణం తర్వాత దేశంలో హింస చెలరేగింది. ప్రధానంగా హిందువులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు జరిగాయి. ఇప్పుడు క్రైస్తవుల పరిస్థితి కూడా దారుణంగా మారింది. క్రిస్మస్ పండుగ వేళ వారిని భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు. చర్చిలు, మిషనరీ పాఠశాలలకు బెదిరింపు లేఖలు పంపారు. మైనారిటీలను 'రాజకీయ శత్రువులు'గా, 'ఇస్లాం వ్యతిరేకులు'గా ముద్ర వేస్తున్నారని అవామీ లీగ్ ఆరోపించింది. దశాబ్దాలుగా కలిసిమెలిసి ఉన్న ప్రజల మధ్య చిచ్చు పెడుతున్నారు" అని మండిపడింది.
'దేశాన్ని రక్షించుకుందాం, రండి'
ఈ విపత్కర పరిస్థితుల నుంచి దేశాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రజలదేనని హసీనా పిలుపునిచ్చారు. "పరిస్థితులు మరింత దిగజారకముందే మనం మేల్కొనాలి. కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూనే, దేశాన్ని రక్షించుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. గతంలో కూడా దేశానికి కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు మనం ఒక్కటయ్యాం. కుల, మత, వర్గ, భాషా భేదాలను పక్కనపెట్టి పోరాడాం. ఇప్పుడు కూడా అదే స్ఫూర్తితో బంగ్లాదేశ్ను ఈ చీకటి నుంచి వెలుగులోకి తెద్దాం" అని ఆమె ప్రజలను కోరారు.
2024లో జరిగిన నిరసనల తర్వాత షేక్ హసీనా ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేసి దేశం విడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి అక్కడ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం కొనసాగుతోంది. అయితే అవామీ లీగ్ పార్టీని రాజకీయ కార్యకలాపాల నుంచి, ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా నిషేధించిన నేపథ్యంలో హసీనా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
