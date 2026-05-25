ETV Bharat / international

అమెరికాతో చర్చల్లో కేవలం యుద్ధాన్ని ముగించడంపైనే మా దృష్టి : ఇరాన్​

యుద్ధం ముగింపుపై అమెరికాతో అవగాహన ఒప్పందం కుదిరితే తర్వాత 60 రోజుల వ్యవధిలో అణు అంశంపై చర్చలు జరుపుతామని వెల్లడి

Iranian Foreign Ministry Spokesman Esmail Baghaei
Iranian Foreign Ministry Spokesman Esmail Baghaei (((Image Credit: X/@IRIMFA_EN)))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 25, 2026 at 3:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran on US Deal : అమెరికాతో పరోక్షంగా జరుగుతున్న చర్చల్లో కేవలం యుద్ధాన్ని ముగించడంపైనే దృష్టి పెట్టినట్లు ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. ఈ దశలో అణు రంగానికి సంబంధించి ఎలాంటి చర్చలు జరపడం లేదని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయి వెల్లడించారు. యుద్ధం ముగింపుపై అమెరికాతో అవగాహన ఒప్పందం కుదిరితే తర్వాత 60 రోజుల వ్యవధిలో అణు అంశంపై చర్చలు జరుపుతామని వివరించారు. పాకిస్థాన్‌కు ఇరాన్ ప్రతినిథులు వెళ్లడంకానీ, పాక్ ప్రతినిథులు ఇరాన్‌కు రావడంపైకానీ ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ప్రణాళికలు లేవన్నారు. తమతో కుదుర్చుకునే ఒప్పందానికి అమెరికా కట్టుబడి ఉంటుందని చెప్పేందుకు ఎలాంటి గ్యారెంటీలు లేవని బఘాయి పునరుద్ఘాటించారు. ఇదే సమయంలో ఎలాంటి బెదిరింపులను అస్సలు పట్టించుకోబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం లెబనాన్‌లో కొనసాగుతున్న ఘర్షణను ముగించేలా ఒక నిబంధనను కూడా ఈ చర్చల్లో చేర్చినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

అటు శాంతి చర్చలు కొనసాగుతున్న తరుణంలో అమెరికా వైపు తరచుగా మారుతున్న వైఖరులను ఇరాన్ సోమవారం తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. ఈ మార్పులు చర్చలను మరింత క్లిష్టతరం చేస్తున్నాయని అభిప్రాయపడింది. సోమవారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. చర్చల్లో పాల్గొంటున్న పక్షాలు అనేక అంశాలపై ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాయని ఆయన ధ్రువీకరించారు. "చర్చాంశాల్లో చాలా విషయాలపై మేము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చామన్నది నిజమే. కానీ దీని అర్థం ఒప్పందం కుదరడం ఇక తథ్యం అని ఎవరూ చెప్పలేరు. అమెరికన్ అధికారుల వైఖరుల్లో తరచుగా వచ్చే మార్పులు ప్రతి చర్చను సంక్లిష్టతరం చేస్తున్నాయి. అయితే, ప్రస్తుత చర్చల ప్రధాన ఉద్దేశం యుద్ధాన్ని ముగించడమే. ఈ దశలో మేము అణు సమస్య వివరాలను చర్చించడం లేదు" అని బఘాయి అన్నారు.

TAGGED:

IRAN ON US DEAL
IRAN ON US DEAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.