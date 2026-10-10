'టెల్ అవీవ్పై దాడి చేసి ఎక్కువ మందిని చంపాలి'- ఫ్లై దుబాయ్ కోపైలట్ టార్గెట్ ఇదే!
విమానాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకుని ఎక్కువ మందినిన చంపాలని ఓమన్ దేశస్తుడైన కోపైలట్ ప్లాన్ చేసినట్లు యూఏఈ అధికారులు పేర్కొన్నారు. టెల్ అవీవ్లోని ప్యాసింజర్ టెర్మినల్పైకి దూసుకెళ్లి కూల్చివేయాలనేది అతని ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని వెల్లడించారు.
Published : October 10, 2026 at 11:32 AM IST
UAE On Flydubai Copilot Plan : ఫ్లైదుబాయ్ కో పైలట్ పన్నిన ఉగ్ర కుట్ర గురించి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) దర్యాప్తు అధికారులు శుక్రవారం కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. విమానాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకుని, టెల్ అవీవ్లోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్యాసింజర్ టెర్మినల్పైకి దూసుకెళ్లి కూల్చివేయాలనేది అతని ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని వెల్లడించారు. సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువ మంది ప్రాణాలను బలిగొనాలనే క్రూరమైన ఆలోచనతోనే అతను ఈ పనికి ఒడిగట్టాడని తెలిపారు. 2001లో అమెరికాలో జరిగిన దాడుల నుంచి నిందితుడు ప్రేరణ పొందాడని యూఏఈ అధికారులు చెప్పారు. ఇందుకోసం నిందితుడు, దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్ వెళ్లే రూట్ను, అలాగే అక్కడి ఎయిర్పోర్టును క్షుణ్ణంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి అంతకుముందు రెండుసార్లు అదే రూట్ ఫ్లైట్లలో ప్రయాణించి రెక్కీ నిర్వహించాడని చెప్పారు.