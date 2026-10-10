ETV Bharat / international

'టెల్ అవీవ్​పై దాడి చేసి ఎక్కువ మందిని చంపాలి'- ఫ్లై దుబాయ్ కోపైలట్​ టార్గెట్​ ఇదే!​ ​

విమానాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకుని ఎక్కువ మందినిన చంపాలని ఓమన్​ దేశస్తుడైన కోపైలట్​ ప్లాన్​ చేసినట్లు యూఏఈ అధికారులు పేర్కొన్నారు. టెల్​ అవీవ్​లోని ప్యాసింజర్ టెర్మినల్‌పైకి దూసుకెళ్లి కూల్చివేయాలనేది అతని ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని వెల్లడించారు.

UAE On Flydubai Copilot Plan
ఫ్లై దుబాయ్​ విమానం (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2026 at 11:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

UAE On Flydubai Copilot Plan : ఫ్లైదుబాయ్​ కో పైలట్​ పన్నిన ఉగ్ర కుట్ర గురించి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) దర్యాప్తు అధికారులు శుక్రవారం కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. విమానాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకుని, టెల్​ అవీవ్​లోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్యాసింజర్ టెర్మినల్‌పైకి దూసుకెళ్లి కూల్చివేయాలనేది అతని ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని వెల్లడించారు. సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువ మంది ప్రాణాలను బలిగొనాలనే క్రూరమైన ఆలోచనతోనే అతను ఈ పనికి ఒడిగట్టాడని తెలిపారు. 2001లో అమెరికాలో జరిగిన దాడుల నుంచి నిందితుడు ప్రేరణ పొందాడని యూఏఈ అధికారులు చెప్పారు. ఇందుకోసం నిందితుడు, దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్ వెళ్లే రూట్‌ను, అలాగే అక్కడి ఎయిర్‌పోర్టును క్షుణ్ణంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి అంతకుముందు రెండుసార్లు అదే రూట్ ఫ్లైట్లలో ప్రయాణించి రెక్కీ నిర్వహించాడని చెప్పారు.

TAGGED:

FLYDUBAI PLANE TEL AVIV AIRPORT
FLYDUBAI CRASH PLAN
UAE ON FLYDUBAI COPILOT PLAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.