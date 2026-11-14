అమెరికాలో ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయిన విమానాలు- కారణమిదే!
US Flights Cancelled : అమెరికా వ్యాప్తంగా విమాన సేవలు నిలిచిపోయాయి.
Published : November 14, 2026 at 6:53 AM IST
దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత అమెరికాలో విమాన సేవలు ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయాయి. భద్రతా కారణాలతో అమెరికాలో అన్ని విమానాలను తక్షణమే నిలిపివేస్తున్నట్లు ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FAA) శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. అసాధారణ పరిస్థితులు, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా 'గ్రౌండ్ స్టాప్' విధించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రాంతీయ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సెంటర్లలో తలెత్తిన కమ్యూనికేషన్ సమస్యల వల్లే అన్ని విమానాలను నిలిపివేసినట్లు FAA ప్రకటించింది. అమెరికాలో విమానాశ్రయాల మధ్య విమానాల రాకపోకలను పర్యవేక్షించే 22ప్రాంతీయ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సెంటర్లలో కమ్యూనికేషన్ సమస్య తలెత్తిందని అమెరికా రవాణా శాఖ కార్యదర్శి సీన్ డఫీ తెలిపారు.
ప్రస్తుతం FAA సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సమస్యను పరిశీలిస్తున్నారని చెప్పారు. ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్లు ఉపయోగిస్తున్న పాత సాంకేతికతను ఆధునీకరించేందుకు గతేడాది అమెరికా కాంగ్రెస్ 12.5బిలియన్ డాలర్లను మంజూరు చేసింది. పాత రాగితీగల స్థానంలో ఫైబర్ ఆప్టిక్ లైన్లను వేయడంతోపాటు విమానాశ్రయాల్లో పాత రేడియో సిస్టమ్లను మారుస్తున్నారు. అయితే ఈ పనులు పూర్తికావడానికి మరో 30 బిలియన్ డాలర్లు అవసరమవుతాయని సీన్ డఫీ తెలిపారు. 2023 జనవరి తర్వాత అమెరికాలో దేశవ్యాప్తంగా విమానాలను నిలిపివేయడం ఇదే మొదటిసారి. అప్పట్లో FAA ప్రధాన కంప్యూటర్ సిస్టమ్లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో విమాన సేవలు నిలిచిపోయాయి. అంతకుముందు 2001 సెప్టెంబర్ 11 ఉగ్రదాడుల సమయంలో ఇలా దేశవ్యాప్తంగా విమానాలను నిలిపివేశారు.