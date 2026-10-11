నేపాల్లో మళ్లీ వరదలు- కొట్టుకుపోయి ఇళ్లు, వంతెనలు- ప్రజలను తరలించేందుకు హెలికాప్టర్లు
ప్రభావిత ప్రాంతాలనుంచి ప్రజల తరలించేందుకు అధికారులు హెలికాప్టర్లను మోహరించారు. న్యాక్చెట్, ఫిలిమ్ బజార్లను కలిపే వంతెన వరద ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయినట్లు నేపాల్ హోంమంత్రి సుడాన్ గురుంగ్ వెల్లడించారు.
Published : October 11, 2026 at 10:51 AM IST
Flash flood Nepal : నేపాల్ గోర్ఖా జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదలు బీభత్సం సృష్టించాయి. బుధిగండకి నదిలో ఒక్కసారిగా వరద పోటెత్తి 35కి పైగా ఇళ్లు, పలు వంతెనలు కొట్టుకుపోయాయి. అప్రమత్తమైన అధికారులు నదీ పరివాహక ప్రాంత ప్రజలను ఎత్తైన ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని హెచ్చరించారు. నదిలో నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ను ముమ్మరం చేశారు. ప్రజల తరలించేందుకు హెలికాప్టర్లను మోహరించారు. సల్లేరి, పయుకా, జగత్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు కొట్టుకుపోయాయని అధికారులు తెలిపారు. న్యాక్చెట్, ఫిలిమ్ బజార్లను కలిపే వంతెన వరద ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయినట్లు నేపాల్ హోంమంత్రి సుడాన్ గురుంగ్ వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. వర్షం లేకున్నా నదిలో అకస్మాత్తుగా వరద రావడానికి గల కచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు. బుధిగండకి ఉపనది అయిన సియార్ వాగు ప్రవాహానికి హిమపాతం అడ్డుపడి ఉండొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అది కరిగి ఒక్కసారిగా ఉప్పెనలా వచ్చి వరద వచ్చి ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.
Nepal PM Balen Shah (@ShahBalen) posts, "Following the flood in the Budhi Gandaki River, a contingent of the Nepali Army has been deployed via air and land routes for search and rescue operations, and 6 individuals have been airlifted from the Jagat area, which is at risk of landslides. The composite quick reaction team stationed in Kathmandu has also been deployed to the aforementioned area via air transport." (Roughly translated from Nepali to English)— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026