వాషింగ్టన్ డీసీ మేయర్ రేసులో రిని సంపత్- తొలి దక్షిణాసియా అభ్యర్థిగా రికార్డ్​

డెమోక్రటిక్ పార్టీ తరుఫు పోటీ చేస్తున్న 31 ఏళ్ల తమిళనాడు మహిళ- 'ఫిక్స్ ది బేసిక్స్‌' నినాదంతో ఎన్నికల బరిలోకి

Rini Sampath (X@RiniSampath)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 4, 2026 at 8:07 PM IST

Indian Women In Washington Mayor Race : అమెరికాలోని వాషింగ్టన్‌ డీసీ మేయర్‌ ఎన్నికల్లో భారత సంతతికి చెందిన రినీ సంపత్ పోటీ చేయనున్నారు. ఈ పదవి కోసం పోటీపడుతున్న తొలి దక్షిణాసియా మహిళగా ఆమె రికార్డుల్లోకెక్కారు. డెమోక్రాటిక్‌ పార్టీ అభ్యర్థిగా రినీ సంపత్‌ మేయర్‌ ఎన్నికల్లో బరిలోకి దిగనున్నారు. 1975 నుంచి వాషింగ్టన్‌ డీసీలో డెమోక్రాట్ల ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది.

ప్రజలకు కనీస సౌకర్యాలు సక్రమంగా అందించడమే తన ప్రాధాన్యతగా ఆమె మేయర్‌ ఎన్నికల్లో 'ఫిక్స్ ది బేసిక్స్‌' నినాదంతో ప్రచారం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఉత్తమ మౌళిక సదుపాయాల కల్పన, ప్రజా వ్యవస్థ మెరుగుపర్చడమే లక్ష్యంగా సరికొత్త వాషింగ్టన్‌ నగరాన్ని నిర్మిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఇవేకాకుండా, తన ప్రచార వెబ్‌సైట్‌లో పలు హామీలు, చేయబోయే పనుల గురించిన వివరాలు ఆమె పొందుపరిచారు.

రిని సంపత్ తమిళనాడులోని తేని అనే చిన్న పట్టణంలో జన్మించారు. ఆమెకు ఏడేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు వారి కుటుంబం అమెరికాకు వలస వెళ్లింది. ఆ తర్వాత అక్కడే విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసిన రిని అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు. గత పదేళ్లుగా వాషింగ్టన్ డీసీలోనే నివసిస్తున్న ఆమె, అక్కడి సామాజిక, రాజకీయ పరిస్థితులపై పూర్తి అవగాహన పెంచుకున్నారు. రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఆమె ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టర్‌గా పనిచేశారు. విద్యార్థి దశలోనే ఆమెకు నాయకత్వ లక్షణాలు ఉ్ననాయి. 'యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సదరన్ కాలిఫోర్నియా' విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షురాలిగా పనిచేసిన అనుభవం ఆమెకు ఉంది. అప్పట్లోనే విద్యార్థుల సమస్యలపై పోరాడి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.

ప్రచార వెబ్‌సైట్‌లో రినీ సంపత్ ఏం చెప్పారంటే!
తాను గెలిస్తే ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తానని రినీ సంపత్ చెప్పారు. నగరంలోని రోడ్లపై ఉన్న గుంతలను పూడ్చడం, పొటోమాక్ నదిలో కలుస్తున్న మురుగునీటిని అరికట్టడం ద్వారా నగరాన్ని ఆరోగ్యవంతంగా మార్చడం, అత్యవసర సమయాల్లో 911కి కాల్ చేసినప్పుడు స్పందించే సమయాన్ని భారీగా తగ్గించడం, పెరిగిన ధరల వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్న సామాన్యుల కోసం ఆర్థిక వెసులుబాటు కల్పించడం వంటి హామీలను ఆమె ఇచ్చారు.

"నేను రాజకీయ నాయకురాలిని కాదు. ఎలాంటి గ్రూప్​లకు ప్రయోజనం చేకూర్చాలన్న ఆలోచన నాకు లేదు. నా ఆలోచన కేవలం, మన నగరానికి కావాల్సిన ప్రాథమిక సేవలను మెరుగుపరచడం. దీని కోసం అవిశ్రాంతంగా పనిచేసేందుకు ఇదొక అణువైన సమయం. అయితే, ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడానికి స్పష్టమైన మార్గం ఉందని అర్థమవుతోంది. కేవలం నాలుగు వారాల్లోనే, డీసీ చరిత్రలో మేయర్ బ్యాలెట్‌లో స్థానం సంపాదించిన మొదటి దక్షిణాసియా అభ్యర్థిగా నిలిచాం. అయితే, తక్కువ వనరులతో, ప్రజల మద్దతుతో కొనసాగించే ప్రచారం ఏం చేయగలదో, ఏం సాధించగలదో ఇది నిరూపిస్తుంది. నగరవ్యాప్తంగా ప్రతి ఓటరును చేరుకోవడానికి అవసరమైన వనరులు మనకు ఉంటే ఏమి చేయగలమో ఊహించండి. అంతేకాదు, డీసీ మేయర్‌గా, ఓటర్లకు నేను ఇచ్చిన ప్రాథమిక హామీలను నిలబెట్టుకునేలా చూడటమే నా ప్రాధాన కర్తవ్యం. ఇందులో గుంతలను పూడ్చడం, పొటోమాక్‌లో మురుగునీరు పొంగిపొర్లకుండ ఆపడం, ధరలను తగ్గించడం, 911కు డయల్ చేయగానే స్పందించేలా చేయడం ఉన్నాయి."
- రినీ సంపత్

ఎన్నికలు ఎప్పుడంటే?
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఎన్నికల్లో రినీ సంపత్​ విజయం ఎందరో భారతీయులకు గర్వకారణంగా నిలుస్తుందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ప్రైమరీ ఎన్నికలు జూన్​ 16న జరగనున్నాయి. సాధారణ ఎన్నికలు నవంబర్​ 3న నిర్వహించనునన్నారు. జనీస్ లూయిస్ జార్జ్, కెన్యాన్ మెక్‌డఫీ, గ్యారీ గుడ్‌వెదర్, రాబర్ట్ ఎల్ గ్రాస్, రోండా హామిల్టన్ అభ్యర్థులు ఈ మేయర్ పదవికి పోటీ చేస్తున్నారు.

