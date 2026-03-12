హర్మూజ్ను దాటుకొని భారత్కు చేరిన నౌక- ఇరాన్ అనుమతితో!
ముంబయి ఓడరేవుకు చేరుకున్న లైబీరియా జెండాతో కూడిన ఓడ
Published : March 12, 2026 at 3:20 PM IST
Indian Ship Reached Mumbai : పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్న వేళ భారత నేతృత్వంలోని ఓ నౌక వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని దాటింది. ఈ ఓడ లైబీరియా జెండాను పెట్టుకుని ముడి చమురు ట్యాంకర్ను ముంబయి ఓడరేవుకు చేరుకుంది. సౌదీ అరేబియాలోని రాస్ తనురా ఓడరేవులో ముడి చమురు లోడ్ను తీసుకువచ్చిన షెన్లాంగ్ సూయెజ్మాక్స్ నౌక బుధవారం ముంబయికి చేరుకుందని పోర్ట్ ట్రస్ట్ వెల్లడించింది. జలసంధి గుండా వెళ్లేందుకు ఇరాన్ అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాతే చేరుకుందని వివరించింది. మార్చి 1న రాస్ తనురా నుంచి నౌక బయలుదేరినట్లు పేర్కొంది.
హర్మూజ్ దాటేందుకు భారత్కు ఇరాన్ అనుమతి
అంతకుముందు హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా భారతీయ నౌకలు పయనించడానికి మార్గం సుగమం అయ్యింది. భారత జెండాతో ప్రయాణించే ట్యాంకర్లు హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లేందుకు ఇరాన్ అనుమతించింది. ఈ జలమార్గం ద్వారా ముడిచమురు, సహజ వాయువు రవాణా సురక్షితంగా జరిగేలా చూడాలని భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీని ఫోన్లో కోరారు. ఇందుకు టెహ్రాన్ సానుకూలంగా స్పందించింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత జెండాతో ఉన్న పుష్పక్, పరిమల్ అనే ట్యాంకర్లు సురక్షితంగా హోర్ముజ్ జలసంధిని దాటినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. తాజాగా షెన్లాంగ్ సూయెజ్మాక్స్ నౌక భారత్కు సైతం చేరుకుంది.
భారత్కు వస్తున్న నౌకపై దాడి
కాగా, బుధవారం భారత్ దిశగా వస్తోన్న నౌకపై హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో దాడి జరిగింది. దీంతో ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. థాయ్ జెండాతో ఆ కార్గో నౌక యూఏఈలోని పోర్టు నుంచి బయల్దేరి హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ దాడి జరిగిందని రాయల్ థాయ్ నేవీ వివరించింది. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE)లోని ఖలిఫా పోర్ట్ నుంచి థాయ్ జెండాతో మయూరి అనే నౌక గుజరాత్లోని కాండ్లా పోర్ట్కు బయల్దేరింది. హర్మూజ్ మీదుగా ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో దాడికి గురైంది. ఫలితంగా నౌక నుంచి దట్టమైన పొగ వెలువడుతోన్న దృశ్యాలను రాయల్ థాయ్ నేవీ రిలీజ్ చేసింది. అయితే, ఒమన్ నౌకాదళం ఆ కార్గోషిప్లోని 20 మంది నావికుల్ని రక్షించిందని ప్రకటించింది. ముగ్గురు గల్లంతయ్యారని, వారి ఆచూకీ గుర్తించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపింది.
పర్షియన్ గల్ఫ్లో 28 భారతీయ నౌకలు
మరోవైపు పర్షియన్ గల్ఫ్లో 28 భారతీయ నౌకల్లో 778 మంది నావికులు చిక్కుకుపోయారని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. వీటిలో 24 నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధికి పశ్చిమ భాగంలో మిగిలిన నాలుగు నౌకలు తూర్పు వైపు ఉన్నాయని పోర్టులు, షిప్పింగ్ మంత్రిత్వశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి రాజేశ్ కుమార్ సిన్హా వివరించారు. అక్కడి పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నామని, సంబంధిత విభాగాలతో సమన్వయం చేస్తున్నామని తెలిపారు.
హర్మూజ్ జలసంధి ప్రపంచంలోని అత్యంత కీలకమైన సముద్ర మార్గాల్లో ఒకటి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే ముడి చమురు, సహజ వాయువులో ఐదో వంతు హర్మూజ్ జలసంధి గుండానే రవాణా అవుతుంది. ఇటీవల అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన ఉమ్మడి దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ అలీ ఖమేనీ మృతి చెందడంతో ఇరాన్ ఈ జలసంధిని మూసివేసింది. తమ అనుమతి లేకుండా వచ్చే నౌకలపై దాడులు చేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. చెప్పినట్లే పలు నౌకలపై ఇరాన్ దాడులకు పాల్పడింది. ఈ తరుణంలో అప్రమత్తమైన భారత్, ఇరాన్తో దౌత్యపరమైన చర్చలు జరిపింది. ఫలితంగా, భారత్కు చెందిన చమురు, ఎల్పీజీ నౌకల ప్రయాణానికి ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా ఇరాన్ అధికారులు అనుమతించారు.