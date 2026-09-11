రెండు పాఠశాలల్లో మంటలు- అగ్ని ప్రమాదంలో 26 మంది విద్యార్థులు మృతి
మంటల్లో చిక్కుకుపోయి, ఊపిరాడక మరణించిన విద్యార్థులు- మృతుల్లో 19 మంది బాలికలు, ఏడుగురు బాలురు- మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం
Published : September 11, 2026 at 7:07 AM IST
Congo School Fire Accident : కాంగోలోని బుకావు నగరంలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రెండు పాఠశాలలకు మంటలు వ్యాపించిన ఈ ఘటనలో కనీసం 26 మంది విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారని ప్రొవిన్షియల్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. మృతుల్లో 19 మంది బాలికలు, ఏడుగురు బాలురు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. మొదట ఓ ఇంట్లో చెలరేగిన మంటలు పక్కనే ఉన్న రెండు పాఠశాలలకు వేగంగా వ్యాపించాయని అధికారులు తెలిపారు. ఓ పాఠశాలలో పలువురు విద్యార్థులు చిక్కుకుపోయారని, కొందరు ఊపిరాడక మరణించారని ఆయన చెప్పారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదని, మంటలు చెలరేగిన ప్రాంతంలో జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉండడం సహా అక్కడి ఇళ్లన్నీ చెక్కతో నిర్మించినవేనని తెలిపారు.