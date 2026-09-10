పడవలో అగ్నిప్రమాదం- ఐదుగురు మృతి- మరో 87 మంది గల్లంతు
ఫిలిప్పీన్స్లో ప్రమాదానికి గురైన ఫెర్రీ- అగ్నిప్రమాదానికి గురైన పర్యాటక ప్రాంతం పలవాన్ వెళుతున్న ఓ పడవ- 42 మందిని కాపాడిన రెస్క్యూ సిబ్బంది, మరో 87 మంది గల్లంతు
Published : September 10, 2026 at 9:10 AM IST
Philippines Ferry Accident : ఫిలిప్పీన్స్లోని పర్యాటక ప్రాంతమైన పలవాన్ వెళుతున్న ఓ పడవ సముద్రం మధ్యలో అగ్నిప్రమాదానికి గురైంది. సముద్ర తీరానికి 1.2 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో పడవలో 137 మంది ఉన్నారు. వీరిలో 117 మంది ప్రయాణికులు కాగా 17 మంది సిబ్బంది ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 42 మందిని సురక్షితంగా రక్షించినట్లు వెల్లడించారు. మరో 87 మంది ఆచూకీ గల్లంతైంది. 137 మందితో MV జూన్ ఆస్టర్ అనే పడవ మనీలా నుంచి పలవాన్కు వెళ్తుండగా కోరాన్ సమీపంలో అగ్నిప్రమాదానికి గురైంది. మంటలు ఒక్కసారిగా చెలరేగడంతో భయాందోళనకు గురైన ప్రయాణికుల్లో కొంతమంది లైఫ్ జాకెట్లు లేకుండా నీళ్లలో దూకేశారు. సమాచారం అందుకున్న రెస్క్యూ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నవారికి కోస్ట్గార్డ్ సిబ్బంది లైఫ్ జాకెట్లు విసురుతున్న దృశ్యాలు కలిచివేస్తున్నాయి. చిన్న పడవల సహాయంతో రెస్క్యూ సిబ్బంది బాధితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.