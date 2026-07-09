చైనా షూ ఫ్యాక్టరీలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం- 28 మంది మృతి!
చైనాలోని షూ ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం - భారీగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం- మంటలను అదుపులోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్న అగ్నిమాపక, రెస్క్యూ బృందాలు
Published : July 9, 2026 at 10:08 PM IST
Fire Accident China : చైనాలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఫుజియాన్ ప్రావిన్సు జిన్జియాంగ్లోని ఓ షూ ఫ్యాక్టరీలో గురువారం చైనాలోని ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘనటలో ఇప్పటిదాకా 28 మంది మృతి చెందారు. షూ ఫ్యాక్టరీలో చిన్నగా మొదలైన మంటలు నిమిషాల్లోనే భవనం మొత్తం వ్యాపించినట్లు తెలుస్తోంది. ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న సామగ్రికి మండే స్వభావం ఎక్కువగా ఉండడంతో ప్రమాద తీవ్రత మరింత పెరిగింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక, రెస్క్యూ బృందాలు మంటలను అదుపులోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంపై చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ స్పందించారు. ఈ ఘటనలో ప్రాణనష్టం భారీగానే ఉండవచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు.
🚨 MASSIVE INFERNO: A horrific fire has just completely gutted a major shoe factory in Jinjiang, China, causing major casualties!— Predictivemoney (@Predictivemoney) July 9, 2026
The blaze erupted at noon, trapping desperate workers on the multi-story rooftop surrounded by thick, suffocating black smoke as rescue teams… pic.twitter.com/KIfo2y2Bcs