​పాకిస్థాన్​కు వణుకు పుట్టిస్తోన్న భారత్-ఈయూ డీల్​!

ఈయూ- భారత్​ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం- భారత్ ప్రారంభించిన ఓ కొత్త ఆర్థిక యుద్ధంగా అభివర్ణించిన పాక్ పారిశ్రామికవేత్తలు

India PAK
India PAK (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 10:31 PM IST

India-EU Deal Affect Pak Textile Industry : ఆర్థిక సంక్షోభంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న పాకిస్థాన్‌కు ఇటీవల భారత్ కుదుర్చుకున్న ఓ డీల్‌ వణుకు పుట్టిస్తోంది. తమ ఉత్పత్తులకు మంచి మార్కెట్‌గా ఉన్న యూరోపియన్ యూనియన్‌తో (ఈయూ)తో భారత్‌ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకోవడంతో దాయాది దేశం భయపడుతోంది. తమ వస్తువులకు ముఖ్యంగా వస్త్ర పరిశ్రమకు నష్టం జరగకుండా యూరోపియన్ యూనియన్ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. మరోవైపు భారత్‌ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆర్థిక యుద్ధమని పాక్ పారిశ్రామికవేత్తలు అభివర్ణిస్తున్నారు.

పాక్ వ్యాపారుల్లో భయాందోళనలు
పాకిస్థాన్ ఎగుమతుల్లో 25 శాతం వరకు యూరోపియన్ యూనియన్‌కే వెళ్తాయి. ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్‌కు 'GSP+' హోదా ఉండటం వల్ల అక్కడికి పన్నులు లేకుండా ఎగుమతి చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు భారత్‌కు కూడా అటువంటి సదుపాయం లభించడంతో పాక్ వ్యాపారుల్లో భయాందోళన రేకెత్తింది. ఇప్పటివరకు భారత్ 12 శాతం పన్ను చెల్లిస్తూ కూడా పాకిస్థాన్‌కు గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు భారత్‌కు పన్నులు లేకపోతే, తమ ఉత్పత్తులను ఎవరూ కొనరని పాక్‌లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.

భారత్‌-ఈయూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం ఒప్పందంతో వాటిపై ప్రభావం
భారత ఎగుమతిదారులు తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన వస్త్రాలను సరఫరా చేస్తే, పాక్ మార్కెట్ వాటాను కోల్పోతుంది. పాక్ తన 'GSP+' హోదాను నిలబెట్టుకోవడానికి మానవ హక్కులు, కార్మిక చట్టాల వంటి కఠిన నిబంధనలను పాటించాలి. కానీ, భారత్‌తో యూరోపియన్​ యూనియన్​కు కుదిరిన ఎఫ్​టీఏలో అటువంటి కఠిన నిబంధనలు తక్కువగా ఉన్నాయి. ఇది పాకిస్థాన్‌లో భయాన్ని నెలకొల్పుతోంది. 2014లో యూరోపియన్ యూనియన్ పాకిస్థాన్‌కు GSP+ హోదాను మంజూరు చేసింది. రాయితీ సుంకాల కారణంగా ఐరోపాకు పాకిస్థాన్ వస్త్ర ఎగుమతుల్లో 108 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది. ప్రస్తుతం భారత్‌-ఈయూ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం ఒప్పందంతో వాటిపై ప్రభావం పడనుంది.

పాక్‌ ఎగుమతుల్లో దాదాపు 80 శాతం ఈయూలోకి సుంకం లేకుండా వెళ్తున్నాయి. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో ఈయూకు పాక్‌ వస్త్ర ఎగుమతులు 6.2 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నాయి. అయితే 12 శాతం సుంకాన్ని ఎదుర్కొంటున్న భారత్‌ ఎగుమతులు 5.6 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నాయని పాక్ అధికారులు తెలిపారు. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం నేపథ్యంలో భారత ఎగుమతులు మరింత పెరుగుతాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

భారత్ ప్రారంభించిన ఓ కొత్త ఆర్థిక యుద్ధం
ఈయూతో ఒప్పందం భారత్ ప్రారంభించిన ఓ కొత్త ఆర్థిక యుద్ధంగా పాక్ పారిశ్రామికవేత్తలు అభివర్ణిస్తున్నారు. ఒక్కసారి యూరప్ మార్కెట్‌ను కోల్పోతే, మళ్లీ సంపాదించడం అసాధ్యమని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాక్ ప్రభుత్వం తక్షణమే విద్యుత్ ధరలు తగ్గించి, ఎగుమతిదారులకు రాయితీలు ఇవ్వకపోతే టెక్స్‌టైల్ రంగంలో భారీగా ఉద్యోగాలు పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. తాము యూరోపియన్ యూనియన్ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని తెలిపింది. తమ ఎగుమతులకు నష్టం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించింది.

ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల భారత్ 27 దేశాల యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. భారత్ నుంచి వెళ్లే 93 శాతం ఎగుమతులకు యూరప్ మార్కెట్లలో ఎటువంటి సుంకాలు ఉండవు. అదే సమయంలో యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి భారత్‌కు విలాసవంతమైన కార్లు , వైన్‌ల దిగుమతి చౌకగా మారుతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

