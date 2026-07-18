ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 'సాటిలేని టోర్నమెంట్': ట్రంప్
'ఇది ఎన్నో మరుపురాని క్షణాలతో నిండిఉన్న టోర్నమెంట్' అని పేర్కొన్న ట్రంప్- మునుపెన్నడూ లేని విధంగా తీవ్రమైన పోటీతో నెలకొందని వ్యాఖ్య
Published : July 18, 2026 at 6:58 AM IST
Trump On FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 టోర్నమెంట్ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రశంసించారు. ఇది ఎన్నో మరుపురాని క్షణాలతో నిండిఉందని, హోరాహోరీ పోటీతో కూడిన అద్భుతమైన టోర్నమెంట్ అని కొనియాడారు. శుక్రవారం న్యూయార్క్లోని ట్రంప్ టవర్లో జరిగిన అధికారిక ఫిఫా రిసెప్షన్లో ట్రంప్ మాట్లాడారు.
రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్లో బోస్నియా అండ్ హెర్జెగోవినాపై అమెరికా విజయం సాధించినప్పుడు, అమెరికా ఫార్వర్డ్ ఆటగాడు ఫోలారిన్ బలోగన్కు రెడ్ కార్డ్ ఇచ్చారని, దీనివల్ల అతనిపై ఒక మ్యాచ్ నిషేధం పడిన విషయాన్ని ట్రంప్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ నిర్ణయంపై ఫిర్యాదు చేయడానికి ఫిఫా ప్రెసిడెంట్ గియాని ఇన్ఫాంటినోకు ఫోన్ చేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. అయితే, యూఎస్ సాకర్ లీగల్ టీమ్ జోక్యంతో, ఫిఫా తన క్రమశిక్షణా నియమావళిలోని ఆర్టికల్ 27ని ఉపయోగించి ఆ రెడ్ కార్డ్ను రద్దు చేసింది. దీనివల్ల బలోగన్ రౌండ్ ఆఫ్ 16లో బెల్జియంతో ఆడగలిగాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో అమెరికా 4-1 తేడాతో ఓడిపోయి ప్రపంచ కప్నుంచి నిష్క్రమించింది.
#WATCH | US President Donald Trump says, "...This (FIFA World Cup 2026) has been a tournament like no other, filled with fierce competition, unforgettable moments. The most unforgettable is when they gave that gentleman (US forward Folarin Balogun) a red card. I was forced to… pic.twitter.com/BcLNqQHFLz— ANI (@ANI) July 17, 2026
ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినో పక్కన నిలబడి మాట్లాడిన ట్రంప్, మెక్సికో, కెనడా లేకుండా అమెరికాకు మరో ప్రపంచకప్నకు ఆతిథ్యం ఇవ్వాలని ట్రంప్ చమత్కరించారు. భవిష్యత్తులో అమెరికా, చైనాలు కలిసి సంయుక్తంగా ప్రపంచకప్ను నిర్వహిస్తే బాగుంటుందని ఇన్ఫాంటినో ఇచ్చిన ఆలోచనపై ట్రంప్ నవ్వుతూ, 'రెండు దేశాల మధ్య మ్యాచ్ల కోసం ఆటగాళ్లకు ఈ చిన్న విమాన ప్రయాణం చాలా నచ్చుతుంది' అంటూ ట్రంప్ చమత్కరించారు.
'ఫిఫా అన్ని అంచనాలను మించిపోయింది'
ఇదిలా ఉండగా, ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026ను అన్ని అంచనాలను మించిపోయిన టోర్నమెంట్గా ఫిఫా అధ్యక్షుడు ఇన్ఫాంటినో పేర్కొన్నారు. ప్రపంచాన్ని స్వాగతించడంలో సహాయపడినందుకు ట్రంప్, ఆయన పరిపాలనా యంత్రాంగానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ టోర్నమెంట్ అమెరికన్ కలలను నిజం చేస్తూ, శాంతి, ఆనందం, సంతోషంతో ఫుట్బాల్ ద్వారా ప్రజలను ఏకం చేసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ 2026 టోర్నమెంట్ కేవలం ఒక క్రీడా ప్రపంచకప్ మాత్రమే కాదని, చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్ప మానవీయ, సామాజిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమంగా నిలిచిపోతుందని ఇన్ఫాంటినో అభివర్ణించారు.
"2018లో మేం మొదటిసారి కలుసుకున్నప్పుడు, ఒక గొప్ప ప్రపంచ కప్ను నిర్వహిస్తామని అనుకున్నాం. అనుకున్నట్లుగానే ఈ ప్రపంచ కప్ అన్ని విధాలుగా, అంచనాలను మించిపోయింది. స్టేడియంలో 70 లక్షల మంది ప్రజలు, అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో నగరాల్లో కోట్లాది మంది, తమ టీవీల ముందు కూర్చొని ఆనందంగా ఆటను ఆస్వాదిస్తున్నారు" అని ఇన్ఫాంటినో అన్నారు.
ఇక, సెమీ-ఫైనల్ విజయాల అనంతరం, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా, యూరోపియన్ ఛాంపియన్ స్పెయిన్, ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్లో తలపడనున్నాయి. దీంతో గొప్ప ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ, యువ సంచలనం లామిన్ యమాల్ మధ్య ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. కాగా, సెమీఫైనల్లో ఫ్రాన్స్ను 2-0 తేడాతో ఓడించి ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది స్పెయిన్. ఈ మ్యాచ్ ద్వారా యువ సంచలనం లామిన్ యమల్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన హోరాహోరీ సెమీఫైనల్లో 1-0 తో అర్జెంటీనా వెనుకబడినప్పటికీ, అద్భుతంగా పుంజుకుని 2-1తో విజయం సాధించింది. స్టాపేజ్ టైమ్లో వచ్చిన గోల్ అర్జెంటీనాను ఫైనల్కు చేర్చింది. ఇంగ్లాండ్పై రెండు అసిస్ట్లు నమోదు చేసిన అర్జెంటీనా స్టార్ లియోనెల్ మెస్సీ, ఫ్రాన్స్ కెప్టెన్ కిలియన్ ఎంబాపేను అదిగమించి ప్రస్తుతం గోల్డెన్ బూట్ రేసులో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
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