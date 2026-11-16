అమెరికా విశ్వవిద్యాలయాలకు తలనొప్పిగా మారిన ట్రంప్ చర్యలు- భారీగా తగ్గిన విద్యార్థులు!
US International Students Decline: ఉన్నత విద్య కోసం అమెరికా వెళుతున్న భారత్, చైనీయుల సంఖ్యలో తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. 2025-26 సీజన్లో అమెరికా వెళ్లిన భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య 6శాతం తగ్గి 3,39,435గా నమోదైంది.
Published : November 16, 2026 at 3:54 PM IST
అమెరికాలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేపట్టిన చర్యలు విదేశీ విద్యార్థులకే కాకుండా అక్కడి విశ్వవిద్యాలయాలకూ తలనొప్పిగా మారాయి. ఉన్నత విద్య కోసం అమెరికా వెళుతున్న భారత్, చైనీయుల సంఖ్యలో తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. 2025-26 సీజన్లో అమెరికా వెళ్లిన భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య 6శాతం తగ్గి 3,39,435గా నమోదైంది. అటు చైనీయుల సంఖ్య కూడా 4శాతం తగ్గి 2,54,458గా ఉంది. ఇదే సమయంలో మొత్తంగా అగ్రరాజ్యానికి వచ్చే అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య 18శాతం పడిపోయింది. అయితే నేపాల్, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, ఇటలీ వంటి దేశాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థుల సంఖ్య మాత్రం గణనీయంగా పెరగడం గమనార్హం.
800 విద్యాసంస్థల్లో 9శాతం వరకు తగ్గుదల
అమెరికాలో విదేశీయులకు ఉద్యోగాలు తగ్గిపోవడం, ఆ దేశ వలస విధానాల్లో భారీ మార్పులు వంటి అంశాలతో విద్యార్థులు అగ్రరాజ్యానికి వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపడంలేదు. 2026లో గ్రాడ్యుయేషన్లో చేరే వారి సంఖ్యలో 15శాతం, అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో చేరేవారి సంఖ్యలో 3శాతం తగ్గుదల కనిపించింది. ఓపెన్ డోర్స్ సంస్థ అంచనాల ప్రకారం ఉన్నత విద్య చేరికలు భారీగా తగ్గినట్లు వెల్లడించింది. ట్రంప్ విధానాల ప్రభావం ఇంకా పూర్తిగా పడలేదని ఈ సంస్థ పేర్కొంది. దాదాపు 800 విద్యాసంస్థల్లో 9శాతం వరకు తగ్గుదల కనిపించిందని తెలిపింది. కొత్త ఎన్రోల్మెంట్లు 15 శాతం పడిపోయాయి. అయితే, ఓపీటీ ప్రోగ్రామ్లో భారతీయుల సంఖ్య మాత్రం 27శాతం పెరిగి 1,82,201గా ఉంది.
ఒక్క ఏడాదిలో ఎంత మార్పు!
డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధ్యక్ష పదవి చేపట్టే నాటికి 2024-25లో అమెరికాకు వెళ్లిన భారత విద్యార్థుల సంఖ్య 3,43,019గా ఉంది. అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది 10శాతం ఎక్కువ. కానీ, ఏడాదిలోనే పరిస్థితి దాదాపు తారుమారైంది.
అమెరికా క్యాంపస్లకు సెగ
అమెరికాకు అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గడం అక్కడి ఆర్థిక వ్యవస్థపైనా తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది. అమెరికా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ లెక్కల ప్రకారం అగ్రరాజ్య విశ్వవిద్యాలయాల్లో అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు చేరడం వల్ల ఏటా 57 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం లభిస్తోంది. ఈ విద్యార్థులు ట్యూషన్ ఫీజు రూపంలో వీటిని చెల్లిస్తున్నారు. ఇక వ్యక్తిగత ఖర్చుల నిమిత్తం ఆ దేశంలో వెచ్చించే మొత్తం అదనం. అంతేకాకుండా కంపెనీలు, విశ్వవిద్యాలయాలకు అవసరమైన ప్రతిభావంతుల్లో చాలా మంది ఈ మార్గంలో అమెరికాకు వచ్చేవారే కావడం గమనార్హం.
అమెరికాలోని విశ్వవిద్యాలయాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు
ఇదిలా ఉండగా, మరోవైపు అమెరికాలోని విశ్వవిద్యాలయాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. తగ్గిన ఆదాయం కవర్ చేసుకోవడానికి కోర్సుల మూసివేత, ఉద్యోగులకు లేఆఫ్లు వంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. నార్త్ టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయం 70 అకడమిక్ ప్రోగ్రాముల రద్దు/విలీనం చేసింది. అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల తగ్గుదలే దీనికి కారణమని చెప్పింది. ఇదే కారణంతో పెన్సిల్వేనియా స్టేట్ యూనివర్సిటీ కూడా వ్యయ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టింది. ఇక అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల తగ్గుదలతో బోస్టన్ యూనివర్సిటీ ఉద్యోగులకు లేఆఫ్లు చేసింది.
స్థానిక విద్యార్థులకు విశ్వవిద్యాలయాలు పరోక్ష రాయితీలు రద్దు!
అటు అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు చెల్లించే భారీ ట్యూషన్ ఫీజుల ఆదాయంతో స్థానిక విద్యార్థులకు విశ్వవిద్యాలయాలు పరోక్ష రాయితీలు ఇచ్చేవి. ఇప్పుడు ఇతర దేశాల వారు తగ్గడంతో ఈ రాయితీలు కూడా కష్టంగా మారిపోయాయి. దీనిపై అమెరికా ఒహాయో స్టేట్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్ రవి వి. బెల్లంకొండ స్పందించారు. ప్రతిభావంతులను కోల్పోవడం ఆర్థిక వ్యవస్థకు భారంగా మారుతోందని, వీరు ఇప్పుడు ఐరోపా, ఆస్ట్రేలియా వైపు మొగ్గుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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