పడవ బోల్తా పడి 44 మంది మృతి- మరో 27 మంది గల్లంతు!
ఈ ప్రమాదంలో మరో 27 మంది గల్లంతైనట్లు అధికారుల వెల్లడి- గాలింపు చర్యలు కోసం రంగంలోకి అండర్ వాటర్ బృందం-ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మానవ నిర్మిత సరస్సుగా కరిబాకు గుర్తింపు
Published : August 12, 2026 at 8:39 PM IST
Zimbabwe Boat Accident : జింబాబ్వేలోని కరిబా సరస్సులో బోటు మునిగిపోవడంతో 44 మంది మృతి చెందారు. మరో 27 మంది గల్లంతైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. అధికారికంగా ఫెర్రీలో 114 ప్రయాణికులు, 5 మంది సిబ్బంది ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే టికెట్లు తీసుకోని చిన్నారులు ఎంతమంది ఉన్నారనే దానిపై స్పష్టత లేదు. ఈ బోట్ గరిష్ఠ ప్రయాణికుల సామర్థ్యం 90 మంది మాత్రమే. ఈ ప్రమాదంలో 77 మంది ప్రాణాలతో బయటపడి సరస్సులోని ఒక చిన్న ద్వీపానికి చేరుకోగా, వారిని తీసుకువచ్చేందుకు బోట్లను పంపించారు. గాలింపు చర్యలు కోసం అండర్ వాటర్ బృందాన్ని రంగంలోకి దించారు. జింబాబ్వే - జాంబియా దేశాల సరిహద్దులో ఉన్న కరిబా సరస్సు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మానవ నిర్మిత సరస్సు. ఈ ప్రాంతంలో గ్రామీణ ప్రజలు కరిబా పట్టణానికి చేరుకోవడానికి ఈ ఫెర్రీని ఉపయోగిస్తారు. ఈ ప్రయాణానికి సుమారు ఐదు గంటల సమయం పడుతుంది.