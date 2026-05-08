'10 శాతం గ్లోబల్ టారిఫ్‌లు చెల్లవు'- ట్రంప్‌నకు కోర్టులో మరోసారి ఎదురు దెబ్బ

ట్రంప్‌ విధించిన 10శాతం గ్లోబల్‌ టారిఫ్‌లను కొట్టేసిన అమెరికా న్యాయస్థానం

Published : May 8, 2026 at 9:30 AM IST

Federal Court on Trump Tariffs : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆర్థిక విధానాలకు న్యాయస్థానంలో మరోసారి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దిగుమతి అయ్యే వస్తువులపై ట్రంప్ విధించిన 10 శాతం గ్లోబల్ టారిఫ్‌లు చెల్లవని న్యూయార్క్‌లోని ఫెడరల్ కోర్టు స్పష్టం చేసింది. అమెరికా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడికి ఇచ్చిన అధికారాలను ట్రంప్ అతిక్రమించారని, ఈ టారిఫ్‌లు చట్టబద్ధమైనవి కావని ముగ్గురు సభ్యుల ధర్మాసనం 2-1 మెజారిటీతో తీర్పునిచ్చింది. గతేడాది దాదాపు ప్రతి దేశంపై ట్రంప్ భారీ టారిఫ్‌లను విధించగా, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అమెరికా సుప్రీం కోర్టు వాటిని కొట్టివేసింది. ఆ వెంటనే ట్రంప్ 'ట్రేడ్ యాక్ట్ 1974'లోని సెక్షన్ 122ను ఉపయోగించి జూలై 24 వరకు అమల్లో ఉండేలా ఈ 10 శాతం తాత్కాలిక టారిఫ్‌లను ప్రవేశపెట్టారు. దీనివల్ల చిన్న వ్యాపారాలు దెబ్బతింటున్నాయని 'బర్లాప్ అండ్ బారెల్', 'బేసిక్ ఫన్' వంటి సంస్థలు కోర్టును ఆశ్రయించగా, వారికి అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చింది. అమెరికా రాజ్యాంగం ప్రకారం టారిఫ్‌లను నిర్ణయించే అధికారం కాంగ్రెస్‌కు మాత్రమే ఉంటుందని కోర్టు గుర్తు చేసింది. అయితే, ట్రంప్ యంత్రాంగం ఈ తీర్పుపై అప్పీలుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ప్రభుత్వం అప్పీలుకు వెళ్తే, ఈ వివాదం మళ్లీ వాషింగ్టన్‌లోని అప్పీలేట్ కోర్టుకు, ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, చైనా, ఈయూ వంటి దేశాలు వస్తువులను అధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తూ ధరలను తగ్గిస్తున్నాయనే సాకుతో మరిన్ని కొత్త టారిఫ్‌లు విధించేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం అన్వేషిస్తోంది.

