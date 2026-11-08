అమెరికా దీపావళి వేడుకల్లో గందరగోళం- కార్యక్రమాన్ని ఆపేందుకు యాక్టివిస్ట్ యత్నం- హిందువులపై జాతివివక్ష వ్యాఖ్యలు!
Diwali Celebration In Seattle Issue : యూఎస్లో జరిగిన దీపావళి వేడుకల్లో గందరగోళం నెలకొంది. అమెరికాకు చెందిన ఓ కార్యకర్త ఈ వేడుకలను అడ్డుకునేందుకు యత్నించాడు.
Published : November 8, 2026 at 10:44 AM IST
అగ్రరాజ్యం అమెరికాలోని సియాటిల్లో జరిగిన దీపావళి వేడుకల్లో తీవ్ర కలకలం రేగింది. అమెరికన్ మితవాద కార్యకర్త జేక్ ల్యాంగ్ తన అనుచరులతో కలిసి శనివారం సియాటిల్లో జరుగుతున్న దీపావళి సంబరాలను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. హిందూ, భారతీయ సమాజానికి వ్యతిరేకంగా అవమానకరమైన నినాదాలు ఉన్న ప్లకార్డులను ప్రదర్శించారు. దీంతో అక్కడున్న కొందరు వ్యక్తులు జేక్ ల్యాంగ్, అతడి అనుచరులను నిలువరించారు. ఈ క్రమంలో సియాటిల్లో జరిగిన దీపావళి వేడుకల్లో తీవ్ర గందరగోళం ఏర్పడింది.
Far right American activist Jake Lang disrupts Diwali celebrations in Seattle, targets Hindus Read @ANI Story | https://t.co/c0iRi6nMDd #JakeLang #Diwali #Seattle https://t.co/ISCdiVwfNw— ANI Digital (@ani_digital) November 8, 2026