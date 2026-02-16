' నా సొదరుడిని కలిసేందుకు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ను అనుమతించట్లేదు' - ఇమ్రాన్ ఖాన్ సోదరి ఆగ్రహం
హెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రభుత్వంపై ఇమ్రాన్ ఖాన్ సోదరి ఆగ్రహం- ఫ్యామిలీ డాక్టర్ను అనుమతించట్లేదని వెల్లడి- ఇమ్రాన్కు అందుతున్న వైద్యంపై ఆందోళన
Published : February 16, 2026 at 9:14 AM IST
Imran Khan sister Aleema Khanum: పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ ఆయన సోదరి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జైలులో ఆయనకు అందుతున్న చికిత్సపై ఇమ్రాన్ సోదరి అలీమా ఖానుమ్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోందని, జైలులో ఆయన పట్ల హెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఆందోళనకరంగా ఉందని ఫైర్ అయ్యారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ 800 రోజులుగా జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తన సోదరుడి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అలీమా ఖానుమ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా తన ఆవేదనను పంచుకున్నారు.
ఇమ్రాన్ ఖాన్ వ్యక్తిగత వైద్యుడు డాక్టర్ ఆసిమ్ యూసుఫ్తో ఒక కుటుంబ సభ్యుడి సమక్షంలో చికిత్స అందించాలని తాము మొదటి నుంచి కోరుతున్నామని అలీమా ఖానుమ్ తెలిపారు. కుటుంబం తరపున హాజరయ్యేందుకు తాము సూచించిన డాక్టర్ల పేర్లను ప్రభుత్వం తిరస్కరిస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు. మొదట ఉజ్మా ఖాన్ పేరును ప్రతిపాదించగా ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. అ తర్వాత స్వయంగా వారి బంధువు ప్రముఖ వైద్యుడు బుర్కీ పేరును ఇచ్చారు. అయితే ప్రభుత్వం ఆయనను కూడా అనుమతించకపోవడంపై అలీమా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.