162మందిని కాల్చి చంపిన సాయుధులు- రెండు గ్రామాలపై భీకర దాడి!
ఇటీవలి నెలల్లో జరిగిన అత్యంత ఘోరమైన దాడులలో ఒకటని వెల్లడి
Gunmen Attack in Nigeria (ANI)
Published : February 4, 2026 at 10:45 PM IST
Gunmen Attack in Nigeria : ఆఫ్రికా దేశం నైజీరియాలో దారుణం జరిగింది. పశ్చిమ నైజీరియాలోని రెండు గ్రామాలపై సాయుధులైన దుండగులు భీకర దాడి చేశారు. విచక్షణారహితంగా కాల్పుల్లో సుమారు 162 మంది గ్రామస్థులు మరణించారు. ఇది ఇటీవలి నెలల్లో జరిగిన అత్యంత ఘోరమైన దాడులలో ఒకటని అక్కడి చట్టసభ్యుడు వెల్లడించారు. ఈ దాడులను ఇస్లామిక్ స్టేట్ గ్రూపుతో సంబంధం ఉన్న లకురావా అనే సాయుధ బృందం నిర్వహించిందని ఆయన చెప్పారు.