భారత్-జపాన్ మధ్య సంబంధాల బలోపేతానికి ఇదే సరైన సమయం: జైశంకర్
Jaishankar On Japan Relations : రైసినా టోక్యో 2026 సమావేశంలో పాల్గొన్న కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ ప్రపంచ వ్యవస్థ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : November 18, 2026 at 6:53 PM IST
ప్రస్తుత ప్రపంచ వ్యవస్థను నిర్వచించే ఐదు ప్రధాన లక్షణాలను విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ వివరించారు. ఇందులో అంతర్జాతీయ వ్యవస్థకు పదే పదే తగులుతున్న షాక్లు, వనరులు, సాంకేతికతను ఆయుధాలుగా మార్చడం, ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవడం, ఆర్థికపరమైన నష్ట నివారణ, విశ్వసనీయ భాగస్వామ్యాల ప్రాముఖ్యత పెరగడం వంటివి ఉన్నాయి. జపాన్ రాజధాని టోక్యోలో జరిగిన రైసినా టోక్యో- 2026 ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఎస్. జైశంకర్ మాట్లాడారు. కొవిడ్-19 మహమ్మారి, ప్రధాన యుద్ధాలు, వాణిజ్య అంతరాయాలు, ఆర్థిక అస్థిరత వంటి వరుస పరిణామాల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ వేగంగా మారుతోందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రపంచ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో భారత్, జపాన్లు తమ మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఇదే సమయోచితమైన సమయమని అన్నారు.
#WATCH | At the Raisina Tokyo 2026 inaugural, EAM Dr S Jaishankar says, "It's a great pleasure to join you all today at the inauguration of Raisina Tokyo. This is an important part of the interconnected global conversations that the Raisina platform has set up across the world. It is both useful and timely that it takes place when Japan and India contemplate a rapidly changing global landscape and strategise on how to deepen their relationship." (Video: EAM/X)— ANI (@ANI) November 18, 2026