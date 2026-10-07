ఇంధనం, ఆహారం సహా ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు పటిష్ఠతను పెంచాలి : జైశంకర్
ఘనాలో పర్యటిస్తున్న కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్- ఫారిన్ సర్వీస్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కీలక ప్రసంగం- సరఫరా గొలుసు పటిష్ఠత, పారిశ్రామికీకరణకు గ్లోబల్ సౌత్కు ఉన్న హక్కుల గురించి ప్రస్తావన
Published : October 7, 2026 at 11:51 AM IST
Jaishankar On Supply Chain : ఇంధనం, ఆహారం, ఎరువులు, ఆర్థిక రంగాలతో సహా అంతర్జాతీయ సరఫరా గొలుసు (సప్లై చైన్) పటిష్ఠతను పెంచాలని కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైంకర్ పిలుపునిచ్చారు. అలాగే వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తికి సంబంధించి భారత్ విదేశాంగ విధాన వైఖరిని వివరించారు. పారిశ్రామికీకరణకు గ్లోబల్ సౌత్కు ఉన్న హక్కును ప్రస్తావించారు. నేటి అస్థిర కాలంలో దౌత్యం అనేది దేశాల మధ్య పోటీని సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలే తప్ప, ఘర్షణకు దారితీయకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే ప్రయోజనాల పరంగా విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడం దౌత్యం ముఖ్య ఉద్దేశం కావాలని తెలిపారు. ఘనాలోని ఫారిన్ సర్వీస్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈ మేరకు జైశంకర్ ప్రసంగించారు.