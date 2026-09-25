'ఒక ఉగ్రవాద దేశమే నన్ను ఆ ప్రశ్న అడుగుతోంది'- పాకిస్థాన్ రిపోర్టర్కు జైశంకర్ దిమ్మతిరిగే కౌంటర్!
ఉగ్రవాదంపై ప్రశ్నించేందుకు ప్రయత్నించిన పాక్ జర్నలిస్ట్కు ఘాటుగా సమాధానమిచ్చిన విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్- ఉగ్రవాద దేశమే ఆ ప్రశ్న అడుగుతోందని కౌంటర్- సరిహద్దు ఉగ్రవాదంపై పాక్ చర్యలు తీసుకోవాలని పదేపదే కోరుతున్న భారత్!
Published : September 25, 2026 at 9:19 PM IST
Jaishankar Slams Pakistan : ఐక్యరాజ్యసమితి 81వ సర్వసభ్య సమావేశాల్లో భారత బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ తన దౌత్యపరమైన వ్యూహాలతో, వాక్చాతుర్యంతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. న్యూయార్క్లో శుక్రవారం లైబీరియా విదేశాంగ మంత్రి సారా బైసోలోతో కలిసి 'నౌకాయానం, నావికుల భద్రత'పై విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. అయితే అదే సమయంలో ఓ పాకిస్థానీ విలేకరి (జర్నలిస్ట్) ఒకరు ఉగ్రవాదంపై ప్రశ్నిస్తూ గందరగోళం సృష్టించేందుకు ప్రయత్నించారు. సదరు జర్నలిస్ట్ జైశంకర్ను ఉద్దేశిస్తూ- 'మీ ప్రభుత్వం పాకిస్థాన్లో ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇవ్వడం ఎప్పుడు ఆపుతుంది?' అని ప్రశ్నించారు. ఒక విధంగా జైశంకర్ను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో భారత విదేశాంగ మంత్రి వెంటనే ఘాటు సమాధానం ఇచ్చారు.
'ఒక ఉగ్రవాద దేశమే నన్ను ఆ ప్రశ్న అడుగుతోంది' అని జైశంకర్ బదులిచ్చారు. తర్వాత ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి హరీష్ పర్వతనేని ఆ పాకిస్థానీ జర్నలిస్టుతో 'మీ సమాధానం మీరు స్పష్టంగా విన్నారు కదా' అని అన్నారు. న్యూయార్క్లో 'షిప్పింగ్, నావికుల భద్రత'పై గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ సమావేశం అనంతరం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో జరిగింది. జైశంకర్, సారా బైసోలో కలిసి ఈ సమావేశానికి సంబంధించిన అంశాలపై మాట్లాడుతున్నారు. ముందుగానే ఇది రిమార్క్స్ ఓన్లీ బ్రీఫింగ్ అని ప్రకటించిన్పటికీ, చివర్లో పాక్ జర్నలిస్ట్ అనుచితంగా అడ్డుతగిలి ప్రశ్నించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు ఏఎన్ఐ వార్తాసంస్థ తెలిపింది. అయితే దీనికి ముందు గురువారం రోజు ఐరాస కార్యాలయంలోకి పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రవేశిస్తున్న సమయంలో ఒక ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ 'మీరు ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం ఇవ్వడం ఎప్పుడు ఆపుతారు.' అని ఆయనను ప్రశ్నించడం గమనార్హం.
గతంలోనూ జైశంకర్ కౌంటర్
పాకిస్థాన్, ఉగ్రవాదులు అంశంపై ప్రశ్నలకు జైశంకర్ ఘాటుగా స్పందించడం ఇదే తొలిసారేం కాదు. గతంలో 'దక్షిణాసియాలో ఉగ్రవాదం ఎప్పుడు ముగుస్తుంది? న్యూదిల్లీ, కాబూల్, పాకిస్థాన్ నుంచి ఉగ్రవాదం వస్తుందంటూ' ఓ జర్నలిస్ట్ ప్రశ్నించారు. దానికి సమాధానంగా జైశంకర్- 'ఎంతకాలం ఇది కొనసాగిస్తాం' అనే ప్రశ్నకు పాకిస్థాన్ మంత్రులే సమాధానం చెప్పాలని, ప్రశ్న అడగాల్సింది తనను కాదని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇక భారత్ చాలా కాలంగా సరిహద్దు బయట ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తున్న, ప్రోత్సహిస్తున్న పాకిస్థాన్పై విమర్శలు గుప్పిస్తూనే ఉంది. అంతర్జాతీయ సమాజం ముందు పాకిస్థాన్ను దోషిగా నిలబెడుతూ వస్తోంది. సరిహద్దు బయట ఉగ్రవాదంపై పాకిస్థాన్ విశ్వసనీయ, ప్రపంచం నమ్మదగిన విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని భారత్ చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తోంది. ఉగ్రవాద సంస్థలకు పాకిస్థాన్ మద్దతు ఇస్తుందని భారత్ ఆరోపిస్తుండగా, పాకిస్థాన్ ఆ ఆరోపణలను తిరస్కరిస్తోంది. ఇరు దేశాల మధ్య ఈ నేపథ్యంలో ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు కొనసాగుతున్నాయి. 2025, ఏప్రిల్ 22న జమ్ముకశ్మీర్లోని పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది మరణించారు. ఇక పహల్గామ్ దాడికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ కూడా చేపట్టింది.
నావికుల భద్రతకు భారత్- లైబీరియా పిలుపు
ఇక షిప్పింగ్, నావికుల భద్రతపై ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధి, ఎర్రసముద్రం, నల్లసముద్రం వంటి ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య నౌకలు, నావికులపై జరుగుతున్న సైనిక దాడులపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20 లక్షల మంది నావికులు వాణిజ్య నౌకల్లో ప్రాణాలకు తెగించి పనిచేస్తున్నారని, వారిపై దాడులు ఆగాలని, హింసకు, ప్రాణనష్టానికి చోటులేదని పిలుపునిచ్చారు. ఇక సీమెనర్లను పెద్ద సంఖ్యలో అందిస్తున్న దేశంగా భారత్, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద షిప్పింగ్ రిజిస్ట్రీని కలిగి ఉన్న లైబీరియాతో కలిసి ఈ అంశంపై పనిచేస్తోందని జైశంకర్ తెలిపారు.
ఐరాసలో సంస్కరణలపై కీలక వ్యాఖ్యలు
ఇక ఐరాస సాధారణ సభలో జైశంకర్ ఐక్యరాజ్యసమితిలో సంస్కరణల అంశంపైనా మాట్లాడారు. ఐరాస భద్రతా మండలిలో సంస్కరణలు అవసరమని, దీనిని వ్యతిరేకిస్తున్న దేశాలపై విరుచుకుపడ్డారు. 'ఐరాసను నిజంగా ప్రేమించేవారే దాని సంస్కరణలను కోరుకుంటారు. సంస్కరణలను అడ్డుకునేవారు ఐరాసను తమ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకుంటున్నారే తప్ప, శ్రేయస్సు కోరేవారు కాదు.' అని మండిపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఏకాభిప్రాయం కంటే మెజార్టీ ఓటింగ్ ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే సరైన పద్ధతి అని, అందుకే భద్రతా మండలిలో మార్పులు అత్యవసరం అని పిలుపునిచ్చారు.