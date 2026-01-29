'గాజా సంఘర్షణను పరిష్కరించడానికి US కృషి'- అమెరికాపై భారత్ ప్రశంసలు
అగ్రరాజ్యం అమెరికాపై ప్రశంసలు కురిపించిన భారత్- గాజాలో నెలకొన్న దీర్ఘకాలిక సంఘర్షణను పరిష్కరించడానికి యూఎస్ కృషి చేస్తోందని వెల్లడి
Published : January 29, 2026 at 10:42 AM IST
India Appreciation America : గాజాలో నెలకొన్న దీర్ఘకాలిక సంఘర్షణను పరిష్కరించడానికి అమెరికా చేసిన కృషిని భారత్ ప్రశంసించింది. గాజా పునర్నిర్మాణం, ఆర్థిక పునరుద్ధరణ, ప్రజా సేవలు, మానవతా సాయం పునర్ ప్రారంభం అనేది ఒక బృహత్తర కార్యక్రమమని పేర్కొంది. పాలస్తీనా పౌరుల బాధలను, కష్టాలను తగ్గించడానికి అంతర్జాతీయ సమాజం నిరంతర మద్దతు, నిబద్ధత అవసరమని తెలిపింది. ఈ మేరకు పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితిపై ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో జరిగిన బహిరంగ చర్చలో భారతదేశ శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి పర్వతనేని హరీశ్ వ్యాఖ్యానించారు.
"ఐరాస భద్రతా మండలి తీర్మానం అమలుకు సంబంధించి ఇటీవల జరిగిన పురోగతిని భారత్ గమనించింది. గాజాలోని దీర్ఘకాలిక సంఘర్షణను పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తున్న అమెరికాను భారత్ ప్రశంసిస్తోంది. నాగరిక సమాజాలలో ఉగ్రవాదానికి చోటు లేదు. టెర్రరిజం ఏ రూపంలో, ఎక్కడ ఉన్నా ఖండించాల్సిందే." అని ఐరాసలో భారతదేశ శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి పర్వతనేని హరీశ్ తెలిపారు.