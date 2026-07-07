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ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడికి తప్పిన పెను ప్రమాదం- మెక్రాన్‌ బసచేసిన హోటల్ వద్ద భారీ పేలుడు

ప్రస్తుతం సిరియా పర్యటనలో ఉన్న మెక్రాన్- ఒక హోటల్‌లో బస చేసిన సమయంలో పేలుడు- ఘటనలో మెక్రాన్​ సురక్షితం

French President Emmanuel Macron
French President Emmanuel Macron (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 2:38 PM IST

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Syria Blast : ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయెల్ మెక్రాన్‌కు పెను ప్రమాదం తప్పింది. సిరియా రాజధాని డమాస్కస్‌లో ఆయన బస చేసిన హోటల్‌ వద్ద పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. సిరియా అధ్యక్షుడు అహ్మద్ అల్-షరాను కలిసేందుకు హోటల్‌కు వెళ్లిన తెలుస్తోంది. అయితే, మెక్రాన్ అధ్యక్ష భవనంలోకి వెళ్లిన కొద్దిసేపటికే హోటల్‌ బయట పేలుడు జరిగినట్లు సమాచారం.

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