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ఇరాన్‌, సౌదీలో భారీ పేలుళ్లు- యురేనియం అంశంపై IAEA కీలక నివేదిక

ఇరాన్‌ తీర ప్రాంతాల్లో వరుస పేలుళ్ల శబ్దాలు- కేశ్మ్‌ ద్వీపం, సిరిక్‌, మినాబ్‌ తీర ప్రాంతాల్లో ఘటనలు- సౌదీలోని కింగ్‌ ఫహద్‌ ఎయిర్‌బేస్‌, తైఫ్‌లోనూ భారీ పేలుళ్లు

Explosions Across Iran Coastal Regions
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (AFP File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 8:44 AM IST

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Explosions Across Iran Coastal Regions : ఇరాన్‌ తీర ప్రాంతాలతో పాటు సౌదీ అరేబియాలో పలుచోట్ల భారీ పేలుళ్లు శబ్దాలు వినిపించాయి. ఇరాన్‌లోని కేశ్మ్ ద్వీపంతో పాటు సిరిక్, మినాబ్ కౌంటీల తీర ప్రాంతాల్లో వరుస పేలుళ్లు సంభవించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ అధికారిక మీడియా నివేదించింది. కేశ్మ్ దీవిలో వినిపించిన పేలుళ్ల శబ్దాలు సముద్రం వైపు నుంచి వచ్చాయని పేర్కొంది. అదే సమయంలో సౌదీ అరేబియాలోని కింగ్ ఫహద్ ఎయిర్ బేస్ వద్ద, తైఫ్ నగరంలోనూ భారీ పేలుళ్లు జరిగినట్లు అరబ్ మీడియా తెలిపింది. అయితే ఈ దాడులు ఎవరు చేశారనేది ఇంకా స్పష్టతరాలేదు.

అటు యెమెన్‌లోని హూతీలు ఇరాన్‌ కోసం పనిచేస్తున్నారని అమెరికా చేసిన ఆరోపణలను టెహ్రాన్‌ ఖండించింది. హూతీ ఒక స్వతంత్ర సంస్థని వారు ఎవరి ఆదేశాల మీద పనిచేయని ఇరాన్‌ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయ్ స్పష్టం చేశారు. అమెరికా అబద్ధాలు వాస్తవాలను దాచలేవని ఎక్స్‌ వేదికగా మండిపడ్డారు. పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుత అశాంతికి అమెరికా సైనిక జోక్యం, ఆధిపత్య విధానాలే మూల కారణమని ఆరోపించారు. వాషింగ్టన్‌కు నిజంగా ఈ ప్రాంతంలో శాంతి కావాలంటే ముందుగా తమ సైనిక జోక్యాన్ని తక్షణమే ఆపాలని తేల్చిచెప్పారు.

"మార్కో రూబియో అబద్ధాలు వాస్తవాల స్థానాన్ని భర్తీ చేయలేవు. అన్సారల్లా ఒక స్వతంత్ర యెమెన్ సంస్థ, అది తన సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. అది ఎవరి నుంచీ ఆదేశాలు తీసుకోదు. ఎవరికీ ప్రతినిధిగా వ్యవహరించదు. ఈ ప్రాంతంలో అస్థిరతకు మూలాలు అమెరికా సైనిక జోక్యాలు, ఆధిపత్య విధానాల్లో ఉన్నాయి. వాషింగ్టన్ నిజంగా శాంతిని కోరుకుంటే, అది ఒకే ఒక్క సులభమైన చర్య తీసుకోవాలి. మన ప్రాంతంలో తన దురుద్దేశపూరిత, అస్థిరపరిచే జోక్యాలను అంతం చేయాలి. యెమెన్‌లో శాంతిని బాంబులు, బాహ్య ఒత్తిడి ద్వారా రుద్దలేము. ఇది ఇరుపక్షాలు అంగీకరించిన కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఆధారంగా జరిగే నిజమైన చర్చలతో ప్రారంభమవుతుంది."
- ఇస్మాయిల్ బఘాయ్, ఇరాన్‌ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి

ఇరాన్‌ అణు కార్యక్రమాలపై ఐరాసకు నివేదించిన ఐఏఈఏ
మరోవైపు ఇరాన్‌లోని అప్రకటిత ప్రదేశాల్లో తనిఖీ అధికారులు గుర్తించిన యురేనియం ఆనవాళ్లపై దీర్ఘకాలంగా సాగుతోన్న దర్యాప్తునకు టెహ్రాన్‌ సహకరించలేదని అంతర్జాతీయ అణు ఇంధన సంస్థ- IAEA ఐరాస భద్రతా మండలికి నివేదించింది. సుమారు 20 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా ఈ వ్యవహారాన్ని ఐరాస భద్రతా మండలికి నివేదించింది. వియన్నాలోని IAEA ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ఇరాన్‌ అణు కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన అంశంపై ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశ పెట్టారు. 35 సభ్య దేశాలున్న ఈ బోర్డులో 23 దేశాలు ఈ తీర్మానానికి అనుకూలంగా ఓటు వేశాయి. చైనా, రష్యా, నైజర్‌ దీనిని వ్యతిరేకించగా మరో 9 దేశాలు ఓటింగ్‌కు దూరంగా ఉన్నాయి. యురేనియం ఆనవాళ్లకు సంబంధించిన విచారణకు ఇరాన్‌ సహకరించకపోవడం ద్వారా అణువ్యాప్తి నిరోధక బాధ్యతలను ఉల్లంఘించిందని IAEA నిర్ధారించింది. అమెరికా, ఇరాన్‌ మధ్య ఘర్షణ తీవ్రమవుతున్న వేళ యురేనియం అంశాన్ని IAEA ఐరాస భద్రతా మండలికి నివేదించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

అమెరికా సైన్యం జరిపిన దాడులను ఖండించిన ఇరాన్​
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్‌ చమురు ట్యాంకర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని సెప్టెంబర్‌ 8న అమెరికా సైన్యం జరిపిన దాడులను ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. పర్షియన్‌ గల్ఫ్‌, గల్ఫ్‌ ఆఫ్‌ ఒమన్‌లో ఇరాన్‌ వాణిజ్య నౌకలపై జరిగిన ఈ దాడులు, ఇరాన్‌పై అమెరికా కొనసాగిస్తున్న సైనిక దురాక్రమణ, నావికా దిగ్బంధనం, ఆర్థిక యుద్ధంలో భాగమని ఆరోపించింది. ఈ చర్యలు ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్‌, అంతర్జాతీయ చట్టాలను బహిరంగంగా ఉల్లంఘించడమేనని పేర్కొంది. జోర్డాన్‌లోని అమెరికా నౌకలు, సైనిక మౌలిక సదుపాయాలపై ఇరాన్‌ సాయుధ దళాలు ప్రతీకార దాడులు జరిపినట్లు తెలిపింది. ఈ తీవ్ర భద్రతా ఉల్లంఘనలపై ఐక్యరాజ్యసమితి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. ఈ మేరకు భారతదేశంలోని ఇరాన్‌ రాయబార కార్యాలయం 'ఎక్స్‌' వేదికగా ప్రకటన విడుదల చేసింది.

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MASSIVE EXPLOSIONS IN SAUDI ARABIA
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