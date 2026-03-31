'ఖర్గ్ ద్వీపం' అమెరికాకు కొరకరాని కొయ్యేనా? USకు పొంచి ఉన్న రిస్క్ ఏంటి? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు హృదయం ఖర్గ్ ద్వీపం- 90% చమురు ఎగుమతులు ఇక్కడి నుంచే- స్వాధీనం చేసుకోవడం సులభం కాదని నిపుణుల హెచ్చరిక- సముద్ర దిగ్బంధమే ఉత్తమ మార్గమని విశ్లేషణ
Published : March 31, 2026 at 2:55 PM IST
Kharg Island US Iran War : ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకమైన ఖర్గ్ ద్వీపం స్వాధీనంపై ట్రంప్ పదేపదే మాట్లాడటం ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచుతోంది. ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని ఇరాన్ను ఆర్థికంగా దెబ్బ కొట్టాలని ట్రంప్ చూస్తున్నారు. మరి ఇది ట్రంప్ అనుకున్నంత సులువా? అసలు ఈ ఐల్యాండ్పై ట్రంప్ ఎందుకు గురి పెట్టారు? ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే విషయంలో అమెరికాకు పొంచి ఉన్న రిస్క్ ఏంటి? నిపుణులు ఏం అంటున్నారు? ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పర్షియన్ గల్ఫ్లో ఉన్న చిన్న ద్వీపమే అయినా ఖర్గ్ ద్వీపం ఇరాన్కు జీవనాడిగా చెప్పుకోవచ్చు. దేశం మొత్తం చమురు ఎగుమతుల్లో దాదాపు 90 శాతం ఈ ద్వీపం ద్వారానే జరుగుతుంది. ఇరాన్ తీరప్రాంతం ఎక్కువగా అల్ప లోతు కలిగి ఉండటంతో భారీ ఆయిల్ ట్యాంకర్లు నిలవడానికి అనుకూలం కాదు. అందుకే ఖర్గ్ ద్వీపం అంతర్జాతీయ మార్కెట్కు గేట్వేగా మారింది. రోజుకు సగటున 1.3 నుంచి 1.6 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు ఇక్కడి నుంచి ఎగుమతి అవుతోంది. అవసరమైతే 7 మిలియన్ బ్యారెళ్ల వరకు ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం కూడా ఈ ద్వీపానికి ఉంది. సంవత్సరానికి దాదాపు 78 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం ఇక్కడి నుంచే వస్తోంది. ముఖ్యంగా చైనాకు ఇక్కడి నుంచి పెద్ద మొత్తంలో చమురు సరఫరా అవుతోంది. ఇంత కీలకమైన ద్వీపాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం అమెరికా వ్యూహాత్మక నిర్ణయం అయినప్పటికీ, అది అంత సులభం కాదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
"భూమిపై సైన్యాన్ని దింపడం ద్వారా ఇరాన్పై మానసికంగా ప్రభావం చూపించవచ్చు. కానీ అదే సమయంలో మన సైనికులను ప్రమాదంలోకి నెట్టినట్లే అవుతుంది. ఇది ఇరాన్ భూభాగానికి చాలా దగ్గరగా ఉంది. కావాలంటే వాళ్లు తమ సొంత మౌలిక వసతులకే నష్టం కలిగించేలా భారీ దాడులు చేయగలరు"
- మైఖేల్ ఐసెన్స్టాడ్, నిపుణుడు
అదే పెద్ద సవాల్
ఖర్గ్ ద్వీపం ఇరాన్ ప్రధాన భూభాగానికి చాలా సమీపంలో ఉండటం అమెరికాకు పెద్ద సవాలు. అక్కడికి సైనికులను పంపితే, ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్లు, ఆర్టిలరీతో సులభంగా దాడులు చేయగలదు. ముఖ్యంగా పర్వత ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే డ్రోన్లను గుర్తించడం కష్టమవుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. "కోస్తా ప్రాంతం పర్వతాలతో ఉండటంతో డ్రోన్లు రాడార్కు చిక్కకుండా దాడి చేసే అవకాశం ఉంది. ముందస్తు హెచ్చరికకు కూడా సమయం ఉండదు" అని ఐసెన్స్టాడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక ఈ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నా, దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం మరింత కష్టమని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
"ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం కష్టం. దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఇంకా కష్టం. ఇది ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొంత నష్టం కలిగించినా, వాళ్లను లొంగదీసుకునే స్థాయిలో ప్రభావం చూపదు"
-డ్యానీ సిట్రినోవిజ్, నిపుణులు
అంటే, ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని ఆక్రమించడం ఇరాన్కు ఆర్థికంగా దెబ్బతీసినా, అది యుద్ధాన్ని ముగించేలా ఒత్తిడి తేవడం కష్టం. పైగా ఇరాన్ ప్రతీకార చర్యలు మరింత తీవ్రం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఇరాన్కు మద్దతుగా ఉన్న హౌతి తిరుగుబాటుదారులు కూడా రంగంలోకి దిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో మైన్లు వేయడం, పశ్చిమాసియా దేశాలపై డ్రోన్ దాడులు జరపడం వంటి చర్యలు చేపట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
భూతల యుద్ధం కంటే సముద్ర దిగ్బంధమే!
ప్రస్తుతం హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతలు నెలకొనడతో ప్రపంచ చమురు సరఫరా తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో 20 శాతం ఈ మార్గం ద్వారానే జరుగుతుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఖర్గ్ ద్వీపంపై దాడి జరిగితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం భూతల యుద్ధం కంటే సముద్ర దిగ్బంధం అమెరికాకు మెరుగైన వ్యూహంగా భావిస్తున్నారు.
"గల్ఫ్ నుంచి బయలుదేరే ఇరాన్ చమురు రవాణాను అడ్డుకునేలా సముద్ర దిగ్బంధం ఏర్పాటు చేయాలి. ఇది ఇరాన్ ఆయుధాల పరిధి బయట నుంచి అమలు చేయవచ్చు" అని క్లేటన్ సీగల్ అన్నారు. అంటే, ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని ఆక్రమించకుండా, అక్కడి నుంచి బయలుదేరే ఆయిల్ ట్యాంకర్లను అడ్డుకోవడం ద్వారా కూడా అదే లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇది అమెరికా సైనికులకు తక్కువ ప్రమాదకరమైన మార్గంగా భావిస్తున్నారు. ఇంకా ఒక కీలక అంశం ఏమిటంటే, ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తే, అది ఇరాన్ ప్రజలపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
"మనం ఇరాన్ ప్రజలకు సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నామని చెబుతున్నాం. అలాంటప్పుడు వారి ఆర్థిక వనరులను పూర్తిగా దెబ్బతీయడం సరైన దిశ కాదు"
-- క్లేటన్ సీగల్, నిపుణుడు
అంటే, ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను పూర్తిగా దెబ్బతీయడం ద్వారా ప్రజలపై ప్రభావం చూపడం అమెరికా లక్ష్యాలకు వ్యతిరేకంగా మారే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే, ఖర్గ్ ద్వీపం అమెరికాకు ఒక వ్యూహాత్మక లక్ష్యం అయినప్పటికీ, అది కొరకరాని కొయ్యగా మారే ప్రమాదం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. స్వాధీనం చేసుకోవడం కష్టం, నిలబెట్టుకోవడం ఇంకా కష్టం, పైగా ప్రతీకార దాడులు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక ప్రభావాలు అన్నీ కలిపి అమెరికాకు భారీ రిస్క్గా మారే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో యుద్ధాన్ని మరింత విస్తరించకుండా, దౌత్య మార్గాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రపంచ దేశాలు ఆశిస్తున్నాయి. లేదంటే, ఖర్గ్ ద్వీపం చుట్టూ మొదలైన ఈ ఉద్రిక్తతలు గ్లోబల్ సంక్షోభంగా మారే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
