మేం కాల్పుల విరమణను కోరలేదు- అవసరమైతే ఎన్నిరోజులైనా పోరాడుతాం: ఇరాన్
ఇరాన్ చర్చలకు సిద్ధమంటూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన ఇరాన్- కాల్పుల విరమణ కోరలేదని స్పష్టం
Published : March 16, 2026 at 7:19 AM IST
Iran Minister On Ceasefire : ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను టెహ్రాన్ ఖండించింది. ఇరాన్ ఎప్పుడూ కాల్పుల విరమణ లేదా చర్చలను కోరలేదని ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చీ స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే ఎంతకాలమైనా తమ దేశాన్ని రక్షించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని అన్నారు. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వెల్లడించారు.
'అమెరికా చట్టవిరుద్ధమైన యుద్ధాన్ని ముగించే వరకు ఇరాన్ సైనిక చర్యను కొనసాగిస్తుంది. మేం ఎప్పుడూ కాల్పుల విరమణ కోరలేదు. చర్చలు కూడా కోరలేదు. అవసరమైతే ఎంతకాలమైనా మేము రక్షణ చర్యలు కొనసాగిస్తాం. మేం ఇప్పటికే వారితో చర్చలు జరుపుతున్న సమయంలోనే వారు మాపై దాడి చేశారు. అలాంటప్పుడు మళ్లీ ఎందుకు చర్చలు జరపాలి. వారితో మాట్లాడేందుకు మాకు ఎటువంటి కారమం కనిపించడం లేదు' అని అగార్చీ తెలిపారు.