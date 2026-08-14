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'ప్రతి నీటి బొట్టు ఓ రెడ్ లైన్'- సింధు జలాల విషయంలో నోరుపారేసుకున్న పాక్ ప్రధాని

పాక్‌ నీటి హక్కులను హరిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని వార్నింగ్- మే 2025 నాటి ఘర్షణలో భారత్‌ను ఓడించామంటూ ప్రగల్భాలు

Pakistan PM Shehbaz Sharif
Pakistan PM Shehbaz Sharif (IANS File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 9:03 AM IST

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Pak PM On Indus Waters Treaty : సింధు జలాల ఒప్పందం వ్యవహారంపై పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ మరోసారి భారత్‌పై అక్కసు వెళ్లగక్కారు. ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ప్రసంగించిన షరీఫ్‌, సింధు జలాల వాటా విషయంలో భారత్‌ను హెచ్చరిస్తూ నోరుపారేసుకున్నారు. పాకిస్థాన్ నీటి హక్కులను కాలరాసేలా భారత్ ఎలాంటి చర్యలకు పాల్పడినా తీవ్రంగా బదులిస్తామని ప్రగల్బాలు పలికారు. పాకిస్థాన్‌కు దక్కాల్సిన ప్రతి నీటి బొట్టూ తమకు రెడ్ లైనే అని షరీఫ్‌ వ్యాఖ్యానించారు. తాము శాంతిని కోరుకుంటున్నామన్న ఆయన, తమ సార్వభౌమాధికారానికి ముప్పు వాటిల్లితే మాత్రం చూస్తూ ఊరుకోమన్నారు. 2025లో భారత్‌తో జరిగిన ఘర్షణలో పాకిస్థాన్ పైచేయి సాధించిందని, భవిష్యత్తులోనూ ఏవైనా దాడులకు దిగితే అంతకంటే గట్టిగా బుద్ధి చెబుతామని షరీఫ్ మేకపోతు గాంభీర్యం ప్రదర్శించారు.

పహల్గాం ఉగ్రదాడి ఎఫెక్ట్
2025 ఏప్రిల్‌లో పహల్గాంలో పాక్​కు చెందిన ఉగ్రవాదులు హిందూ పురుషులను లక్ష్యంగా చేసుకొని మారణహోమం సృష్టించారు. దీనితో భారత్​ ఆపరేషన్ సిందూర్ ప్రారంభించి, పాక్​, పీవోకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను, ముష్కరులను మట్టుబెట్టింది. అంతేకాదు 2025 ఏప్రిల్​ 23న జరిగిన క్యాబినెట్​ కమిటీ ఆన్​ సెక్యూరిటీ (సీసీఎస్) సమావేశంలో ఈ సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయాలని భారత్ నిర్ణయించింది. పరస్పర నమ్మకం, సద్భావన, శాంతియుత సహజీవనం ఉన్నప్పుడు ఈ ఒప్పందం సాధ్యమని, కానీ పాక్ ఉగ్రచర్యల వల్ల ఆ వాతావరణం పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని పేర్కొంది. వాస్తవానికి ఈ ఒప్పందాన్ని భారత్​ నిలిపివేసినప్పటికీ, మానవతా దృక్పథంతో వరదలు వచ్చినప్పుడు పాకిస్థాన్​కు​ ముందస్తు సమాచారం అందిస్తోంది. గత వర్షాకాలంలో భారత్​ ఏకంగా 23 సార్లు పాకిస్థాన్​కు వరద హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

భారత్​ సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడంతో, పాకిస్థాన్​లో వ్యవసాయంతో పాటు తాగునీటిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. సింధూ జలాలను విడుదల చేయాలని పదేపదే పాక్‌ డిమాండ్లు చేస్తోంది. అయితే నీరు, రక్తం కలిసి ప్రవహించలేవనీ, సీమాంతర ఉగ్రదాడులను ఆపితేనే ఈ అంశంపై ఆలోచిస్తామని భారత్‌ ఇప్పటికే స్పష్టంగా చెప్పింది. ఏ అంతర్జాతీయ ఒప్పందమైనా దేశ ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లు తేలితే, ఒక సార్వభౌమ దేశంగా దానిని రద్దు చేసే హక్కు భారత్‌కు ఉందని పేర్కొంది.

ఉగ్రవాదాన్ని ఆపేల్సిందే!
పాకిస్థాన్‌ ఉగ్రవాదానికి శాశ్వతంగా, అందరికీ నమ్మకం కలిగేలా స్వస్తి చెప్పే వరకు సింధు జలాల ఒప్పందం అమల్లోకి రాదని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ తేల్చిచెప్పేసింది. సింధు జలాల ఒప్పందంపై భారత్ వైఖరి అదే విధంగా స్పష్టం చేసింది. ఇంతకుముందు, ఆసియాన్ సమావేశంలో పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ కశ్మీర్ అంశంతో పాటు ఈ సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందం విషయాన్ని ప్రస్తావించిన నేపథ్యంలో భారత్ ఈ వివరణ ఇచ్చింది. ఆసియాన్ వేదికను పాకిస్థాన్ రాజకీయ ఆరోపణలకు ఉపయోగించుకుంటోందని విమర్శించింది. అంతేకాదు చీనాబ్ నదిలో వరదల్ని భారత్ కావాలనే సృష్టించిందన్న పాకిస్థాన్ మీడియా కథనాల్ని కూడా విదేశాంగ శాఖ ఖండించింది. జులై 20 నుంచి 23 మధ్య జమ్మూ పరిసర ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగానే చీనాబ్ నదిలో నీటి ప్రవాహం పెరిగిందని భారత్ స్పష్టం చేసింది. పాకిస్థాన్ అధికారిక వరద అంచనా నివేదికల్లో కూడా ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్లే చీనాబ్ నదిలో నీటి ప్రవాహం పెరిగిందని పేర్కొన్నట్లు ఎంఈఏ తెలిపింది. అందువల్ల ఈ వరదల్ని భారత్‌తో ముడిపెట్టడం వాస్తవాలకు విరుద్ధమని తేల్చిచెప్పింది. భారత్ ముందస్తు వరద హెచ్చరికలు ఇవ్వలేదన్న ఆరోపణల్ని కూడా కేంద్రం కొట్టిపారేసింది. ఆ సమయంలో నదీ ప్రవాహం ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేయాల్సిన స్థాయికి చేరలేదని తెలిపింది. గతేడాది మాదిరిగానే అవసరం ఏర్పడితే మానవతా దృక్పథంతో దౌత్య మార్గాల ద్వారా వరదలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని పాకిస్థాన్‌తో పంచుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.

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