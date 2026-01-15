'నాటో'లో సంచలన పరిణామం : గ్రీన్లాండ్కు రక్షణగా ఐరోపా ఆర్మీ- రంగంలోకి ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, నార్వే, స్వీడన్
అమెరికా హెచ్చరికల నేపథ్యంలో డెన్మార్క్ అలర్ట్- గ్రీన్లాండ్లో ఐరోపా దేశాల సేనల మోహరింపు- రంగంలోకి ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, నార్వే, స్వీడన్- డెన్మార్క్ రక్షణ మంత్రిభూభాగం విషయంలో రాజీపడేది లేదు: డెన్మార్క్ విదేశాంగ మంత్రి
Published : January 15, 2026 at 5:28 PM IST
European Troops In Greenland : నాటో సైనిక కూటమిలో సంచలన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అమెరికా బారి నుంచి డెన్మార్క్లోని గ్రీన్లాండ్ ద్వీపానికి భద్రత కల్పించేందుకు ఐరోపా దేశాల సేనలు రంగంలోకి దిగాయి. అణ్వస్త్ర దేశం ఫ్రాన్స్తో పాటు జర్మనీ, నార్వే, స్వీడన్ సహా వివిధ ఐరోపా దేశాల సైన్యాలను గ్రీన్లాండ్ గడ్డపై మోహరించే ప్రక్రియ మొదలైంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ద్వీపం గ్రీన్లాండ్ను మర్యాదగా తమకు విక్రయించకుంటే, స్వాధీనం చేసుకుంటామని డెన్మార్క్ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవలే హెచ్చరించారు. ఈ అంశంపై బుధవారం వైట్ హౌస్లో అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోలతో డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ విదేశాంగ మంత్రులు చర్చించారు.
కానీ వారి మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. గ్రీన్లాండ్పై బెట్టు వీడేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం నిరాకరించింది. దీంతో డెన్మార్క్ వ్యూహాత్మకంగా ముందుజాగ్రత్త చర్యలను మొదలుపెట్టింది. నాటో కూటమిలోని మిత్రదేశాల సైన్యాలను గ్రీన్లాండ్ గడ్డపై మోహరించే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. తద్వారా సైనికంగా అమెరికాను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ పరిణామం నాటో కూటమిలో చీలిక లాంటిదని పరిశీలకులు అంటున్నారు.
సైనిక మోహరింపును పెంచుతాం
డెన్మార్క్ గ్రీన్లాండ్ భద్రత కోసం నాటో కూటమిలోని మిత్రదేశాల సైనిక సహకారాన్ని తీసుకుంటామని డెన్మార్క్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. గ్రీన్లాండ్లో సైనిక మోహరింపును పెంచుతామని వెల్లడించింది. తమ దేశ భూభాగాన్ని కాపాడుకునే విషయంలో రాజీపడేది లేదని తేల్చి చెప్పింది. అమెరికా సైనిక చర్య నుంచి గ్రీన్లాండ్కు రక్షణ కల్పిస్తామని పలు నాటో కూటమి దేశాలు హామీ ఇచ్చాయని డెన్మార్క్ సర్కారు పేర్కొంది. ఎలాగైనా గ్రీన్లాండ్ను స్వాధీనం చేసుకోవాలనే దుష్ట ఆలోచనతో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఉన్నారని డెన్మార్క్ ప్రభుత్వ వర్గాలు మండిపడుతున్నాయి.
రంగంలోకి ఫ్రాన్స్, జర్మనీ సేనలు
తమ సైనిక దళాలను గ్రీన్లాండ్కు పంపే ప్రక్రియను మొదలుపెట్టామని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్ మక్రాన్ బుధవారం రోజే వెల్లడించారు. ఇప్పటికే గ్రీన్లాండ్ రాజధాని నగరం న్యూక్లో ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన 15 మంది సైనికులు ఉన్నారు. వాళ్లంతా ఫ్రాన్స్ ఆర్మీకి చెందిన పర్వత ప్రాంత బందోబస్తు విభాగం సైనిక నిపుణులు. గ్రీన్లాండ్ తరహా మంచుమయ ప్రాంతాల్లో సైనిక విధులను నిర్వర్తించే సామర్థ్యం వారికి ఉంది. గురువారం రోజు రాత్రికల్లా జర్మనీకి చెందిన 13 మంది సైనికుల టీమ్ను గ్రీన్లాండ్లో మోహరించనున్నారు. ఈ వివరాలను డెన్మార్క్ రక్షణశాఖ ధ్రువీకరించింది. అమెరికా ఆర్మీకి ఇప్పటికే గ్రీన్లాండ్లో ఒక వైమానిక స్థావరం ఉంది. ఆ స్థావరం నుంచి అమెరికా అకస్మాత్తుగా గ్రీన్లాండ్ రాజధాని నగరం న్యూక్పై సైనిక చర్యను చేపట్టే ముప్పు ఉంది. ప్రస్తుతం దీన్ని ఎదుర్కొనే సన్నాహాలు చేయడంలో డెన్మార్క్ తలమునకలై ఉంది.
రేపు ఏం జరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు!
"రేపు ఏం జరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. అందుకే మేం మా మిత్రదేశాలను సంప్రదించాం. వాటి నుంచి సైనిక సహాయాన్ని తీసుకుంటున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో గ్రీన్లాండ్ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేస్తాం. గగనతలం నుంచి, నౌకల ద్వారా, సైనికులతో ఆ ప్రాంతానికి పహారాను పెంచుతాం. ఇందుకు నాటో మిత్రదేశాలు కూడా చేదోడును అందిస్తాయి" అని డెన్మార్క్ రక్షణ మంత్రి ట్రోయెల్స్ లుండ్ పౌల్సన్ వెల్లడించారు.
భూభాగం విషయంలో రాజీపడేది లేదు!
గ్రీన్లాండ్ ద్వీపం విషయంలో అమెరికా- డెన్మార్క్ మధ్యనున్న బేధాభిప్రాయాలపై చర్చించేందుకు ఒక వర్కింగ్ గ్రూపును ఏర్పాటు చేశాం. గ్రీన్లాండ్పై అమెరికా భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు ఏమిటి అనేది ఈ గ్రూపు తెలుసుకుంటుంది. ఇక ఇదే సమయంలో మా దేశ భూభాగం విషయంలో అమెరికాతో అస్సలు రాజీపడేది లేదు. గ్రీన్లాండ్ను కొనే అవకాశం అమెరికాకు దొరకదు. ఈ ద్వీపాన్ని అమెరికా స్వాధీనం కూడా చేసుకోదని నేను భావిస్తున్నాను. ఒకవేళ ఆ పరిణామాలు జరిగితే నాటో కూటమి అంతమవుతుంది. ఒకవేళ అమెరికా ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలను ప్రకటించినా, గ్రీన్లాండ్ ప్రజలు వాటికి లొంగరు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే స్కాండినేవియన్ సంక్షేమ వ్యవస్థతో గ్రీన్లాండ్ ప్రజలు సుఖంగా, సుభిక్షంగా జీవిస్తున్నారు. ఈ తరహా సంక్షేమ వ్యవస్థను అమెరికాలోనే ట్రంప్ సర్కారు అమలుచేయట్లేదు. ఇక ఇక్కడికొచ్చి అమలు చేస్తారా?" అని డెన్మార్క్ విదేశాంగ మంత్రి లార్స్ లోక్ రస్మ్యూసెన్ పేర్కొన్నారు.
ఆచితూచి స్పందిస్తున్న నాటో
గ్రీన్లాండ్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలపై నాటో కూటమి అధికార వర్గాలు ఆచితూచి స్పందిస్తున్నాయి. నేరుగా గ్రీన్లాండ్ను ప్రస్తావించకుండా, ఆర్కిటిక్ ప్రాంత భద్రతే తమకు ముఖ్యమని నాటో అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తమ వ్యాఖ్యల్లో అమెరికా ప్రస్తావన రాకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. ఎందుకంటే నాటో కూటమి దళాల నిర్వహణకు ఏటా అత్యధిక బడ్జెట్ను అమెరికాయే సమకూరుస్తోంది.
గ్రీన్లాండ్లో నాటో మోహరింపు ఆందోళనకరం- రష్యా
గ్రీన్లాండ్లో నాటో సైనిక దళాల మోహరింపుపై బెల్జియంలోని రష్యా రాయబార కార్యాలయం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. రష్యా, చైనాలను బూచిగా చూపించి గ్రీన్లాండ్లో సైనిక మోహరింపులను నాటో పెంచుతోందని విమర్శించింది. అత్యంత ఎత్తయిన ప్రాంతమైన గ్రీన్లాండ్లో చోటుచేసుకునే పరిణామాలు తమకు కీలకమైనవని తెలిపింది.