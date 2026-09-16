13 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా బంద్- EU కీలక ప్రతిపాదన
13 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ గేమ్స్, చాట్బాట్స్పై నిషేధం- పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో మినీ అకౌంట్లు
Published : September 16, 2026 at 2:35 PM IST
EU On Social Media Ban : సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ గేమ్స్, ఏఐ చాట్బాట్స్ విషయంలో యూరోపియన్ యూనియన్ కీలక నిర్ణయం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. 13 ఏళ్లలోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ గేమ్స్, చాట్బాట్స్ ఉపయోగించకుండా నిషేధం విధించే ప్రతిపాదనను యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్ ప్రకటించారు. బుధవారం స్ట్రాస్బర్గ్లో జరిగిన వార్షిక స్టేట్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ యూనియన్ ప్రసంగంలో ఆమె ఆ ప్రతిపాదనను తీసుకొచ్చారు.
పిల్లలను ఆన్లైన్లో రక్షించాల్సిన అవసరం పెరుగుతోందని వాన్ డెర్ లేయెన్ చెప్పారు. పెద్ద టెక్ కంపెనీల ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉందని చాలామంది భావిస్తున్నారని, కానీ దాన్ని మార్చడం సాధ్యమేనని ఆమె అన్నారు. పిల్లలను ఆకర్షించేలా రూపొందించే వ్యసనపరమైన ఫీచర్లను అంగీకరించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. పిల్లలు మరింత తీవ్రమైన కంటెంట్ వైపు వెళ్లకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిల ఫొటోలను ఏఐ ద్వారా మార్ఫింగ్ చేస్తున్న ఘటనలపైనా ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఆ ప్రతిపాదనలో వయసు ఆధారంగా వేర్వేరు నిబంధనలు ఉండనున్నాయి. 13 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ గేమ్స్, చాట్బాట్స్కు యాక్సెస్ ఉండదు. 13 నుంచి 15 ఏళ్ల మధ్య పిల్లలకు మాత్రం తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల పర్యవేక్షణలో మినీ అకౌంట్లు ఇచ్చే విధానం ప్రతిపాదించారు. దీనిపై యూరోపియన్ యూనియన్లోని 27 దేశాలు ఓటు వేయాల్సి ఉంది.