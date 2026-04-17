హర్మూజ్ జలసంధిలో ఉన్న మైన్లను తొలగించే సామర్థ్యం యూరప్కు ఉంది : ఫ్రాన్స్
ఇరాన్పై దౌత్య, ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచే అంతర్జాతీయ ప్రయత్నాలు- ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్, బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ నేతృత్వంలో సమావేశం
Published : April 17, 2026 at 3:31 PM IST
France on Hormuz Strait : బెల్జియం, నెదర్లాండ్స్, ఫ్రాన్స్ సహా ఐరోపా దేశాలకు హర్మూజ్ జలసంధిలో ఉన్న మైన్లను తొలగించే సామర్థ్యం ఉందని ఫ్రాన్స్ రక్షణ మంత్రి కేథరీన్ వాట్రిన్ వెల్లడించారు. వ్యూహాత్మకంగా ముఖ్యమైన ఈ జలమార్గం గుండా ప్రయాణించే నౌకలకు ఐరోపా దేశాలు పూర్తి మద్దతుతో కూడిన ఎస్కార్ట్ సేవలను అందించగలవని వాట్రిన్ తెలిపారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి చేసే ప్రయత్నాలపై శుక్రవారం పారిస్లో జరగనున్న సమావేశంలో చర్చిస్తామని వాట్రిన్ చెప్పారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం, కీలకమైన నౌకా మార్గాలను సురక్షితం చేసే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయెల్ మెక్రాన్ సహా ఇతర ప్రపంచ నాయకులు సమావేశం కానున్నారు.
సమావేశానికి మెక్రాన్, స్టార్మర్ నాయకత్వం
మరోవైపు ఇరాన్పై దౌత్య, ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచే అంతర్జాతీయ ప్రయత్నాలకు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్, బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడమే లక్ష్యంగా ఒక అంతర్జాతీయ మిషన్ను ఏర్పాటు చేసే ప్రణాళికల్లో భాగంగా ఈ చర్చలు ఉంటాయని బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం తెలిపింది. "హర్మూజ్ జలసంధిని బేషరతుగా తక్షణమే తిరిగి తెరవడం ఒక ప్రపంచ బాధ్యత. ప్రపంచ ఇంధనం, వాణిజ్యం మళ్లీ స్వేచ్ఛగా సాగేలా చేయడానికి మనం చర్యలు తీసుకోవాలి." అని బ్రిటన్ స్టార్మర్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ముందు అన్నారు. ఇరాన్ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను బందీగా పట్టుకుందని స్టార్మర్ ఆరోపించారు. సముద్ర కార్యకలాపాలను స్థిరీకరించడానికి వాణిజ్య నౌకాయానానికి భరోసా ఇవ్వడం, మైన్- క్లియరెన్స్ ఆపరేషన్లకు మద్దతు ఇవ్వాల్సిన ఆవశ్యకతను ఇందులో చర్చించనున్నట్లు చెప్పింది.
సుమారు 40 దేశాల నాయకులు హాజరు
కాగా మెక్రాన్తో కలిసి ఈ సమావేశానికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి బ్రిటన్ ప్రధాని స్టార్మర్ శుక్రవారం పారిస్కు చేరుకోనున్నారు. అలాగే జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడ్రిక్ మెర్జ్, ఇటాలియన్ ప్రధాని జార్జియా మెలోని కూడా హాజరు కానున్నట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఇతర ప్రపంచ నేతలు వర్చువల్గా ఇందులో పాల్గొననున్నట్లు సమాచారం. ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణకు మద్దతు ఇవ్వడం, కీలకమైన సముద్ర మార్గం గుండా సురక్షిత ప్రయాణం లక్ష్యంగా సుమారు 40 దేశాల నాయకులు ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొంటారని అంతర్జాతీయ మీడియా CNN పేర్కొంది. అయితే, ఆ జాబితాను ఎక్కడా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఈ ప్రాంతంలో ప్రయాణించే నౌకలు, సిబ్బంది భద్రతను మెరుగుపరిచేందుకు అంతర్జాతీయ సముద్ర సంస్థ (International Maritime Organization) చేస్తున్న పనికి మద్దతు ఇవ్వడంపై కూడా ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో చర్చిస్తారని పేర్కొంది.
మైన్- క్లియరెన్స్ నౌకలకు సహకారం అందిస్తామన్న జర్మన్
ఇదిలా ఉండగా స్పష్టమైన చట్టపరమైన ఫ్రేమ్వర్క్ అమలులో ఉంటే జలసంధి గుండా సురక్షితమైన నావిగేషన్కు బెర్లిన్ సహకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని జర్మన్ అధికార వర్గాలు చెప్పినట్లు CNN తెలిపింది. మైన్- క్లియరెన్స్ నౌకలు లేదా సముద్ర నిఘా సామర్థ్యాలపై సహకారం అందించాల్సిన అవసరం ఉందని వారు తెలిపారు. ఈ రంగాల్లో జర్మన్ సాయుధ దళాలకు గణనీయమైన నైపుణ్యం ఉందని వివరించారు. ఏప్రిల్ 11న హర్మూజ్ జలసంధిలో మైన్లను తొలగించేందుకు తమ రెండు నౌకలు ఆపరేషన్లు ప్రారంభించాయని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) చెప్పింది. ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ గతంలో అమర్చిన సముద్ర మైన్ల నుంచి జలసంధిని పూర్తిగా రక్షించే మిషన్లో భాగంగా యూఎస్ఎస్ ఫ్రాంక్ ఇ. పీటర్సన్ (DDG 121), యూఎస్ఎస్ మైఖేల్ మర్ఫీ (DDG 112) నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించి అరేబియా గల్ఫ్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహించాయని CENTCOM తెలిపింది. అయితే, ఈ వాదనను ఇరాన్ వెంటనే ఖండించింది.