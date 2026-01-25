మమ్మల్ని వదులుకున్నందుకే- అమెరికాపై ఐరోపా ఆధారపడాల్సిన దుస్థితి వచ్చింది: రష్యా
నేతల్లో పరిపక్వత లేనందు వల్లే ఐరోపాకు గడ్డుకాలం- డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్లతో నాటో చీఫ్కు సంబంధమేంటి? గ్రీన్లాండ్ భవిష్యత్తును నాటో చీఫ్ ఎలా నిర్ణయిస్తారు?- రష్యా అధికార ప్రతినిధి దిమిత్రీ పెస్కోవ్ వ్యాఖ్యలు
Published : January 25, 2026 at 8:56 PM IST
Dmitry Peskov On European Nations : ఐరోపా దేశాల వైఖరి, అమెరికా గోల్డెన్ డోమ్లపై రష్యా ప్రభుత్వ అధికార ప్రతినిధి దిమిత్రీ పెస్కోవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యాతో ఏర్పడిన పరస్పర ఆధారిత సంబంధాలను ఐరోపా దేశాలు వదులుకొని మరీ, అమెరికాపై ఆధారపడటాన్ని ఎంచుకున్నాయన్నారు. ఆ తప్పుడు నిర్ణయం వల్లే ఇప్పుడు పూర్తిగా అమెరికాపై ఆధారపడాల్సిన దుస్థితి ఐరోపా దేశాలకు దాపురించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పశ్చిమ దేశాలు ఆంక్షలను విధించి రష్యాతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత దెబ్బతీసుకుంటున్నాయని పెస్కోవ్ తెలిపారు. రష్యా ప్రభుత్వానికి చెందిన ఓ టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఐరోపా నేతల్లో పరిపక్వత లేనందు వల్లే!
"గతంలో ఐరోపా దేశాలు రష్యాపై కేవలం స్వల్పకాలికంగా ఆధారపడుతుండేవి. ఐరోపా దేశాల వాళ్లు కొనుగోలుదారులుగా మా దేశంపై ఆధారపడేవారు. రష్యా వాళ్లు అమ్మకందారులుగా ఐరోపా దేశాలపై ఆధారపడే వాళ్లు. ఈవిధంగా ఇరుపక్షాలు పరస్పర ఆధారితంగా ముందుకు సాగుతుండేవి. ఇక ఇదే సమయంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రష్యా, ఐరోపా దేశాలు పరస్పరం పోటీపడుతుండేవి. కానీ కాల క్రమంలో అమెరికాపై పూర్తిగా ఆధారపడటానికి ఐరోపా దేశాలు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాయి. ఐరోపా దేశాలను పాలిస్తున్న రాజకీయ నేతల్లో పరిపక్వత లేకపోవడంతో ఈ దుస్థితి వచ్చింది. ఆ దేశాల అంతర్జాతీయ సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి" అని దిమిత్రీ పెస్కోవ్ పేర్కొన్నారు.
డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్లతో నాటో చీఫ్కు సంబంధమేంటి?
"యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) విదేశాంగ విధానాల విభాగం చీఫ్ కాజా కల్లాస్ చాలా సంక్లిష్టమైన నాయకురాలు. ఆమెతో అటు అమెరికన్లు కానీ, ఇటు రష్యన్లు కానీ ఏ విషయంపైనా సంప్రదింపులు జరపలేని పరిస్థితి ఉంది. దీంతో ఆ పదవి నుంచి కాజా కల్లాస్ తప్పుకునే వరకు వేచి చూడటం మాత్రమే ఇక మిగిలింది. డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ విషయాల్లో నాటో సెక్రెటరీ జనరల్ మార్క్ ర్యూట్ ఏం చేస్తున్నారో అర్థమే కావడం లేదు. డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ వ్యవహారాలతో నాటో సెక్రెటరీ జనరల్కు సంబంధమేంటి అని ఆలోచిస్తే, మనకు అసలు సమాధానమే దొరకదు. డెన్మార్క్ భవితవ్యాన్ని మార్క్ ర్యూట్ ఎలా నిర్ణయించగలరు అనేది అంతుచిక్కడం లేదు. ప్రస్తుతం ఐరోపాలో చిత్ర విచిత్రమైన పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి" అని దిమిత్రీ పెస్కోవ్ తెలిపారు.
గ్రీన్లాండ్లో అమెరికా గోల్డెన్ డోమ్- ఓ కన్నేసి ఉంచుతాం
"గ్రీన్లాండ్ ద్వీపం అనేది వ్యూహాత్మకంగా రష్యాకు కూడా ముఖ్యమైందే. అంతర్జాతీయ భద్రత, సుస్థిరత కోసం గ్రీన్లాండ్లో చోటుచేసుకునే పరిణామాలు కీలకమైనవి. అందుకే మేం కూడా అక్కడి వ్యవహారాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాం. గ్రీన్లాండ్లో గోల్డెన్ డోమ్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థను నిర్మిస్తామని అమెరికా అంటోంది. అది ఏ రకమైన డోమ్? ఎలా మోహరిస్తారు? నిజంగా శత్రుదేశాల ముప్పును ఎదుర్కోవడానికే గోల్డెన్ డోమ్ను అమెరికా ఏర్పాటు చేయబోతోందా? అనే అంశాలను రష్యా ఆర్మీ నిశితంగా ట్రాక్ చేస్తుంది. అమెరికా ప్లాన్లను, ఐరోపా దేశాల నిర్ణయాలను మేం ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకొని విశ్లేషిస్తాం" అని దిమిత్రీ పెస్కోవ్ పేర్కొన్నారు.
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు మెలోనీ కౌంటర్
గతంలో అఫ్గానిస్థాన్లో తాము నిర్వహించిన సైనిక చర్యలకు నాటో దేశాలు సరైన సహకారాన్ని అందించలేదంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ స్పందించారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు తనకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ చేస్తున్న ఈ తరహా కామెంట్స్, 2001 సెప్టెంబరు 11 ఉగ్రదాడుల తర్వాత అమెరికాకు నాటో దేశాలు అందించిన మూకుమ్మడి సహకారాన్ని విస్మరించేలా ఉన్నాయన్నారు. అమెరికాలో 2001 సెప్టెంబరు 11 ఉగ్రదాడులు జరిగిన తర్వాత తొలిసారిగా ఆర్టికల్ 5ను నాటో కూటమి యాక్టివేట్ చేసిందని మెలోనీ గుర్తుచేశారు. అమెరికాకు సంఘీభావంగా నాటో నిలిచింది అనేందుకు ఇంతకంటే పెద్ద సాక్ష్యం ఏం కావాలని ఆమె ప్రశ్నించారు.
