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భారత్‌పై దాడికి ఐరోపా ఆయుధాలను విక్రయిస్తోంది: జైశంకర్

ఫిన్లాండ్‌లో జరిగిన కీలక చర్చా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విదేశాంగ మంత్రి జై శంకర్​- చమురు కొనుగోళ్లు ధర, లభ్యత ఆధారంగానే ఉంటాయని స్పష్టీకరణ- రష్యా చమురు కొనుగోళ్లను ఒకప్పుడు అమెరికానే ప్రోత్సహించిందని వ్యాఖ్య

External Affairs Minister S Jaishankar during the discussion in the Kultaranta Talks
External Affairs Minister S Jaishankar during the discussion in the Kultaranta Talks (Photo/X/@DrSJaishankar)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 9:17 AM IST

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Jaishankar On Russia-Ukraine Stance : రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోళ్లపై పాశ్చాత్య దేశాలు చేస్తున్న విమర్శలకు విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ గట్టి సమాధానమిచ్చారు. దేశ ప్రయోజనాలే తమ నిర్ణయాలకు ప్రాతిపదిక అని స్పష్టం చేశారు. పాశ్చాత్య దేశాల వైఖరిలో ఉన్న ద్వంద్వ ప్రమాణాలను ఎత్తిచూపారు. భారత్‌పై దాడికి ఉపయోగించే ఆయుధాలను ఐరోపా విక్రయిస్తోందని ఆరోపించారు. ఫిన్లాండ్‌లో నిర్వహించిన "ఎమర్జింగ్ పవర్స్ అండ్ ది న్యూ జియోపాలిటికల్ కాంపిటీషన్" కార్యక్రమంలో జైశంకర్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం విషయంలో భారత్ రష్యాకు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తోందని, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను కొనసాగిస్తోందని ఓ జర్నలిస్ట్ ప్రశ్నించారు. అందుకు విదేశాంగ మంత్రి గట్టిగా బదులిచ్చారు.

భారత్ ఎప్పుడూ చమురును ధర, లభ్యత ఆధారంగానే కొనుగోలు చేస్తుందని జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన సమయంలో యూరప్ దేశాలు పశ్చిమాసియా దేశాల నుంచి పెద్దఎత్తున చమురు కొనుగోలు చేయడంతో, సంప్రదాయంగా అక్కడి నుంచి దిగుమతులు చేసుకునే భారత్‌కు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతకాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

TAGGED:

JAI SHANKAR TALKS RUSSIA OIL
JAISHANKAR ON RUSSIA UKRAINE STANCE

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