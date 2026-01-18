8 ఐరోపా దేశాలపై ట్రంప్ టారిఫ్లు- ప్రమాదకర స్థాయికి దారి తీస్తాయ్: ఈయూ
గ్రీన్లాండ్ వివాదంలో ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- 8 ఐరోపా దేశాలపై 10శాతం అదనపు సుంకాలు- స్పందించిన ఈయూ
Published : January 18, 2026 at 7:16 AM IST
EU On Trump Tariffs : గ్రీన్లాండ్ విషయంలో తమను వ్యతిరేకిస్తున్న 8 ఐరోపా దేశాలపై 10 శాతం అదనపు సుంకం విధిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడంపై యూరోపియన్ యూనియన్ స్పందించింది. ఇది ట్రాన్స్ అట్లాంటిక్ సంబంధాలను దెబ్బతీస్తాయని ఈయూ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ అన్నారు. అలాగే ప్రమాదకరమైన స్థాయికి దారితీస్తాయని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ ప్రజలకు ఈయూ పూర్తి సంఘీభావాన్ని ప్రకటిస్తోంది. ఈ విషయంలో నాటో మిత్ర దేశాల మధ్య తలెత్తిన విభేదాలను చర్చలు ద్వార పరిష్కరించుకోవాలి. డెన్మార్క్, అమెరికా మధ్య గత వారం ప్రారంభమైన ప్రక్రియను ఆధారంగా చేసుకుని ముందుకు సాగేందుకు మేం కట్టుబడి ఉన్నాం. ట్రాన్స్ అట్లాంటిక్ సంబంధాలను సుంకాలు దెబ్బతీస్తాయి. ఇవి ప్రమాదకరమైన స్థాయికి దారి తీసే అవకాశం ఉంది. యూరప్ ఐక్యంగా, సమన్వయంతో తన సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకునేందుకు కట్టుబడి ఉంటుంది' అని ఉర్సులా తెలిపారు. ప్రతిపాదిత టారిఫ్లపై చర్చించేందుకు ఆదివారం అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు యూరోపియన్ యూనియన్ ప్రకటించినట్లు కథనాలు వెల్లడించాయి.
Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026
They are essential for Europe and for the international community as a whole.
We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including…
'డెన్మార్క్ భౌగోళిక సమగ్రతపై స్పష్టత'
డెన్మార్క్ భౌగోళిక సమగ్రత, సార్వభౌమత్వం అంతర్జాతీయ న్యాయంలోని మౌలిక సూత్రాలు అని ఉర్సులా పేర్కొన్నారు. ఈ సూత్రాలు యూరప్కే కాకుండా అంతర్జాతీయ సమాజానికి కూడా అత్యంత అవసరమని తెలిపారు. నాటో సహా ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో శాంతి, భద్రతపై ట్రాన్స్ అట్లాంటిక్ ప్రయోజనాలు తమకు ఉమ్మడిగా ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇక ఇటీవల గ్రీన్లాండ్లో ఐరోపా దేశాలు మోహరించిన దళాలు డెన్మార్క్ ముందస్తుగా ప్రణాళిక చేసిన సైనిక విన్యాసంలో భాగమే అని వెల్లడించారు. దాని వల్ల ఎవరికీ ముప్పు కాదని స్పష్టం చేశారు.
గ్రీన్లాండ్ విక్రయానికి ట్రంప్ టారిఫ్ ఒత్తిడి
గ్రీన్లాండ్ను అమెరికాకు విక్రయించేందుకు అంగీకరించకపోతే డెన్మార్క్ సహా యూరోపియన్ దేశాలపై టారిఫ్లు విధిస్తామని అమెరికా స్థానిక కాలమానం ప్రకారం శనివారం డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. తమ మాట వినని 8 ఐరోపా దేశాలపై10 శాతం అదనపు సుంకాన్ని విధిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు. 'ఈ అదనపు సుంకాలు ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. డెన్మార్క్, నార్వే, స్వీడన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, బ్రిటన్, నెదర్లాండ్స్, ఫిన్లాండ్ దేశాల నుంచి అమెరికాకు వచ్చే వస్తువులపై 10 శాతం టారిఫ్ విధిస్తాం. గ్రీన్లాండ్ను అమెరికా సంపూర్ణంగా కొనుగోలు చేయడంపై జూన్ 1కల్లా అంగీకారం కుదరకపోతే సుంకాన్ని 25శాతానికి పెంచుతా' అని ట్రంప్ తెలిపారు.
US President Donald Trump (@POTUS), on Truth Social, posts: " we have subsidised denmark, and all of the countries of the european union, and others, for many years by not charging them tariffs, or any other forms of remuneration. now, after centuries, it is time for denmark to… pic.twitter.com/H1KdSWV3Vb— Press Trust of India (@PTI_News) January 17, 2026
డెన్మార్క్, యూరోపియన్ యూనియన్, ఇతర దేశాలకు సుంకాలు లేదా ఇతర రకాల వేతనాలు వసూలు చేయకుండా అమెరికా చాలా సంవత్సరాలు సబ్సిడీ ఇచ్చిందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. శతాబ్దాల తర్వాత ఇప్పుడు డెన్మార్క్ తిరిగి ఇవ్వాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. ప్రపంచ శాంతి ప్రమాదంలో ఉంది. చైనా, రష్యా గ్రీన్లాండ్ను కోరుకుంటున్నాయి. ఈ విషయంలో డెన్మార్క్ ఏం చేయలేదు. వారి వద్ద ప్రస్తుతం రక్షణగా రెండ్ డాగ్లెడ్లు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి ఇటీవలనే చేర్చాం. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నేతృత్వంలోని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా మాత్రమే ఈ ఆటలో ఆడగలదు. అది కూడా చాలా విజయవంతంగా. యునైటెడ్ స్టేట్స్, ప్రపంచం జాతీయ భద్రత ప్రమాదంలో ఉన్నందున ఈ పవిత్రమైన భూభాగాన్ని ఎవరూ తాకలేరు' అని ట్రంప్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
డెన్మార్క్కు చెందిన సెమీ అటానమస్ భూభాగమైన గ్రీన్లాండ్ను స్వాధీనం చేసుకోవడంపై ట్రంప్ మొండిగా ఉన్నారు. చైనా, రష్యాల ఆసక్తిని ప్రస్తావిస్తూ, జాతీయ భద్రత కారణంగా ఇది అవసరమని ఆయన వాదిస్తున్నారు. అయితే, డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ నాయకులు మాత్రం ఈ ప్రతిపాదనను ఖండించారు. తమకు స్వయం ప్రతిపత్తి, నిర్ణయ హక్కు ఉందని స్పష్టం చేస్తూ, ఈ వ్యవహారంపై డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్లో నిరసనలు చేపట్టారు.