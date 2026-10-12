1,600 మంది రష్యన్ వ్యక్తులు, కంపెనీలపై ఈయూ ఆంక్షలు
రష్యా ఆయుధ పరిశ్రమతో సంబంధం ఉన్న దాదాపు 1,600 మంది రష్యన్ వ్యక్తులు, కంపెనీలపై ఈయూ ఆంక్షలు విధించింది. ముఖ్యంగా డ్రోన్లు, క్షిపణుల భాగాల తయారీలో ప్రమేయం ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుంది.
Published : October 12, 2026 at 7:39 PM IST
EU Sanctions on Russia : రష్యాపై మరోసారి కఠిన ఆంక్షలు విధించింది యూరోపియన్ యూనియన్. రష్యా ఆయుధ పరిశ్రమతో సంబంధం ఉన్న దాదాపు 1,600 మంది రష్యన్ వ్యక్తులు, కంపెనీలపై ఈయూ ఆంక్షలు విధించింది. ముఖ్యంగా డ్రోన్లు, క్షిపణుల భాగాల తయారీలో ప్రమేయం ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న వారిని లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఉక్రెయిన్లోని ఆక్రమిత ప్రాంతాల్లో "బూటకపు ఎన్నికలను" నిర్వహించడం, అందులో పోటీ చేయడం వంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 77 మందిపై కూడా ఈయూ ఆంక్షలు విధించింది. ఈ మేరకు ఈయూ విదేశాంగ విధాన అధిపతి కాయా కల్లాస్ ఆంక్షలను ప్రకటించారు.
ఆంక్షల్లో సగానికి పైగా ఉక్రేనియన్ పౌరులను చంపడానికి రష్యా ఉపయోగించే ఆయుధాల సరఫరా గొలుసులను విచ్ఛిన్నం చేయడం ఆంక్షల పరమార్థం అని వెల్లడించారు. ఇది మాస్కోపై ఒత్తిడిని తగ్గించే సమయం కాదని, పెంచే సమయని తెలిపారు. ఈ కంపెనీలు రష్యా ప్రభుత్వమే స్వయంగా ఏర్పాటు చేసిన జాబితాలో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. రష్యన్ సైనిక-పారిశ్రామిక సముదాయానికి చెందినవిగా గుర్తించామని ఈయూ పేర్కొంది.
ఈ కంపెనీల నిర్వాహకులు రష్యా సైనిక, పారిశ్రామిక సముదాయానికి మద్దతు ఇస్తున్నారని ఈయూ భావిస్తోంది. ఈ ఆంక్షలు రష్యా సైనిక పరిశ్రమకు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న మధ్య- స్థాయి సరఫరాదారులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయని పేర్కొంది. వారు అందించే భాగాల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్ పరికరాలు, రాడార్, నావిగేషన్ వ్యవస్థలు, ఉపగ్రహ, క్షిపణి వ్యవస్థలు, అలాగే పేలుడు పదార్థాలు, మందుగుండు సామగ్రి ఉన్నాయి. ఈ చర్యతో అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఆయనకు మద్దతు ఇస్తున్నారని అనుమానిస్తున్న కుబేరులు, అనేకమంది చట్టసభ సభ్యులు, అలాగే బ్యాంకులు, అక్రమంగా చమురును రవాణా చేస్తున్న రహస్య నౌకాదళంతో సహా ఈయూ లక్ష్యంగా చేసుకున్న రష్యన్ అధికారులు, సంస్థల మొత్తం సంఖ్య 4,500 దాటింది.
రష్యాపై ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తూ అమెరికా నిర్ణయం
ఇదిలా ఉండగా, రష్యాపై ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తూ అమెరికా ఆర్థిక శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫలితంగా వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7వ తేదీ వరకూ ప్రపంచానికి డీజిల్ను సరఫరా చేయడానికి రష్యాకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. రష్యా తొలుత 3 లక్షల టన్నుల డీజిల్ను సరఫరా చేస్తుందని, నవంబరులో మరో 5 లక్షల టన్నులను అందిస్తుందని, ఆ తర్వాత వెంటనే 10 లక్షల టన్నులను సరఫరా చేస్తుందని ట్రంప్ అన్నారు. రిఫైనరీల సామర్థ్యాన్ని బట్టి రష్యా మొత్తంగా 30లక్షల టన్నుల డీజిల్ను పంపిణీ చేస్తుందని ట్రంప్ ప్రకటించారు.
అంతకుముందే రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య ఇంధన స్థావరాలపై దాడుల విరమణకు ఒప్పందం కుదిరినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదివారం ప్రకటించారు. ఈ ఒప్పందం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందన్నారు. ఈ ఒప్పందాన్ని ఎవరూ ఉల్లంఘించవద్దని ఆయన స్పష్టంచేశారు. అయితే ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించిన షరతుల వివరాలు వెల్లడించలేదు. ఈ ప్రకటనను ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్ స్కీ స్వాగతించారు. రష్యా ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు ఆపేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని, మాస్కో కూడా ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండాలన్నారు. రష్యా 60 రోజులపాటు పూర్తి స్థాయిలో కాల్పుల విరమణ పాటిస్తే, తమ దేశంలో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సిద్ధమని జెలెన్స్కీ తెలిపారు. ప్రజలు ఎవరిని ఎన్నుకుంటే వారిని అంగీకరిస్తామని, నాయకుడిని ఎంచుకునే హక్కు తమ ప్రజలదేనన్నారు. అయితే యుద్ధ సమయంలో ఎన్నికలు నిర్వహించటం చట్టవిరుద్ధమని, భద్రతాపరమైన సవాళ్లు ఉన్నాయని జెలెన్స్కీ గుర్తుచేశారు
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