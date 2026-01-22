భారత్తో పటిష్టమైన అజెండా అమలుకు సిద్ధం : ఈయూ
భారత్ పర్యటనపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ఈయూ- ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడి
Published : January 22, 2026 at 11:15 AM IST
EU on India FTA : భారత్తో ఒక సమగ్ర ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఉందని యూరోపియన్ యూనియన్ తెలిపింది. ఈ ఒప్పందం యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు భారత్ పర్యటన సమయంలో కుదిరే అవకాశముందని ఈయూ విదేశాంగ, భద్రతా విధానాల ప్రతినిధి కాజా కల్లాస్ తెలిపారు. యూరోపియన్ పార్లమెంట్లో మాట్లాడిన కాజా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'భారత్తో శక్తివంతమైన కొత్త అజెండాను అమలు చేయడానికి యూరప్ సిద్ధంగా ఉంది. భారత్తో కొత్త భద్రతా రక్షణ భాగస్వామ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేయడానికి ముందుకు సాగేందుకు యూరోపియన్ యూనియన్ అంగీకరించింది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా సముద్ర భద్రత, ఉగ్రవాద నిరోధం, సైబర్ రక్షణ వంటి రంగాల్లో మా సహకారం మరింత విస్తరిస్తుంది. వచ్చే వారం దిల్లీలో జరిగే ఈయూ- ఇండియా సమ్మిట్ సందర్భంగా దీనిపై సంతకం చేయడానికి నేను ఎదురు చూస్తున్నా' అని కాజా కల్లాస్ పేర్కొన్నారు.