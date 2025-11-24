10వేల ఏళ్లలో తొలిసారి పేలిన అగ్నిపర్వతం- ఉత్తర భారతానికీ బూడిద, పొగ- విమానయాన సంస్థలు అలర్ట్!
పౌర విమానయానశాఖ అధికారులు, విమానయాన సంస్థలు అలర్ట్!- పలు విమానాల దారి మళ్లింపు
Published : November 24, 2025 at 9:09 PM IST
Ethiopia Volcanic Eruption : ఆఫ్రికా దేశమైన ఇథియోపియాలో ఓ అగ్నిపర్వతం దాదాపు 10 నుంచి 12 వేల ఏళ్లలో తొలిసారిగా బద్ధలైంది. ఈ భారీ విస్ఫోటనం కారణంగా పెద్ద ఎత్తున బూడిదతోపాటు పొగలు వెలువడుతున్నాయి. ఇవి నింగిలో వేల మీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకోవడంతో విమాన రాకపోకలపై ప్రభావం చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే సోమవారం కేరళలోని కన్నూర్ నుంచి అబుధాబీకి బయల్దేరిన విమానాన్ని మార్గంమధ్యలో అహ్మదాబాద్కు దారిమళ్లించారు.
హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వతం నుంచి వెలువడుతున్న బూడిద, పొగ ఉత్తర భారతదేశానికీ విస్తరించే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. గుజరాత్తో పాటు రాజస్థాన్, దిల్లీ, పంజాబ్ రాష్ట్రాలపై దీని ప్రభావం కనిపించనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ ప్రాంతం మీదుగా వెళ్లాల్సిన విమాన సర్వీసులపై ప్రభావం పడుతుందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే పౌర విమానయానశాఖ అధికారులు, విమానయాన సంస్థలు ఈ వ్యవహారంపై దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. పేలుడు కారణంగా విమాన కార్యకలాపాలపై ప్రభావాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని, తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆకాశ ఎయిర్ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా ప్రయాణికుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
Indigo 6E 1433 from Kannur to Abu Dhabi was diverted to Ahmedabad due to volcanic activity. The flight has now landed in Ahmedabad and Indigo will provide return service to Kannur: IndiGo— ANI (@ANI) November 24, 2025
హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వతం ఇథియోపియాలోని అఫార్ ప్రాంతంలో ఉంది. ఇది అత్యంత చురకుగా ఉండే ఎర్టా ఎలే అగ్నిపర్వత శ్రేణిలో అత్యంత దక్షిణాన ఉన్న అగ్నిపర్వతం. భౌగోళికంగా చూస్తే, ఇది టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు ఒకదానికొకటి దూరంగా జరుగుతున్న 'రిఫ్ట్ వ్యాలీ' జోన్లో ఉంది. గత 10-12 వేల సంవత్సరాల్లో ఇది పేలినట్లు దాఖలాలు లేవు. అయితే నవంబర్ 23న జరిగిన ఈ భారీ విస్ఫోటాన్ని స్థానిక చరిత్రలో అత్యంత అసాధారణమైన ఘటనల్లో ఒకటిగా శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. మారుమూల ప్రాంతం కావడంతో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వివరాలు తెలియరాలేదు. అగ్నిపర్వతం నుంచి పెద్దఎత్తున వెలువడిన బూడిద, పొగ ఇప్పటికే ఎర్ర సముద్రం మీదుగా ఒమన్, యెమెన్, పాకిస్థాన్ వైపుగా విస్తరించడంతో అక్కడి అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. దీని మాగ్మా కదలికలను శాస్త్రవేత్తలు ఉపగ్రహాల సాయంతో పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
డీసీజీఏ అడ్వైజరీ
హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వతం పేలిన నేపథ్యంలో డీజీసీఏ సోమవారం విమానయాన సంస్థలకు, విమానాశ్రయాలకు అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. విమానాల ప్రణాళిక, రూటింగ్, ఇంధన అవసరాలను సర్దుబాటు చేసుకోవాలని సూచించింది. ఇంజిన్ల పనితీరు, క్యాబిన్స్ సహా రన్వేలు, ట్యాక్సీ వేలు, అప్రాన్లను తనిఖీ చేయాలని స్పష్టం చేసింది. అగ్నిపర్వత బూడిద వ్యాప్తికి సంబంధించిన పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని, ఉపగ్రహ ఛాయా చిత్రాలు, వాతావరణ డేటాను పరిశీలించాలని తెలిపింది.
అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనం వల్ల ఏర్పడిన మేఘాలు భారత్లోని పశ్చిమ ప్రాంతాలవైపు కదులుతున్నాయని పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీనితో అకాశ ఎయిర్, ఇండిగో మొదలైన విమానయాన సంస్థలు తమ ఫ్లైట్ సర్వీసులను రద్దు చేశాయి. '2025 నవంబర్ 24, 25 తేదీల్లోని జెడ్డా, కువైట్, అబుదాబికి వెళ్లాల్సిన విమాన సర్వీసులను రద్దు చేశామని' ఆకాశ ఎయిర్ తెలిపింది. "అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థల సమన్వయంతో మా బృందాలు పరిస్థితి ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాయి. అన్ని అవసరమైన అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం" అని ఇండిగో తెలిపింది. మరోవైపు డచ్ క్యారియర్ కేఎల్ఎం ఆమ్స్టర్డామ్- దిల్లీ విమానాన్ని రద్దు చేసినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.