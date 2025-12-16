Telangana Panchayat Elections Results2025

ప్రధాని మోదీకి ఇథియోపియా ఘనస్వాగతం- ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మరింత బలోపేతం

ప్రధాని మోదీకి ఇథియోపియాలో ఘనస్వాగతం- స్వయంగా కారు డ్రైవ్ చేసిన ఇథియోపియా పీఎం అహ్మద్​ అలీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 10:17 PM IST

PM Modi Ethiopia Tour Updates : భారత్​,ఇథియోపియా మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత ముందుకు వెళ్తుందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. భవిష్యత్​తో ఇరుదేశాల మధ్య ఆర్థిక, సాంకేతిక, రక్షణ, ఆరోగ్య, ఆవిష్కరణ, సామర్థ్య నిర్మాణంతోపాటు బహుపాక్షిక సహకారం మరింత వృద్ధి చెందుతుందని అన్నారు. ఇది కోసం స్పష్టమైన ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తామని చెప్పారు.

"ఇథియోపియా విద్యార్థుల కోసం భారత్​లో స్కాలర్​షిప్​లను రెట్టింపు చేయాలని నిర్ణయించడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. భారత్​, ఇథియోపియాల మధ్య వేల సంవత్సరాలుగా పరిచయం, చర్చలు ఉన్నాయి. భాషలు, సంప్రదాయాల్లో ఈ రెండు దేశాలు ఎంతో గొప్పవి. అంతే కాదు ఇవి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగిన దేశాలు. మన రెండు దేశాలు శాంతికి, మానవ సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్న ప్రజాస్వామ్య దేశాలు. మేము గ్లోబల్​ సౌత్​లో భాగస్వాములుగా ఉన్నాం. అంతర్జాతీయ వేదికలపై భుజం భుజం కలిపి నిలబడ్డాం. ఇథియోపియాలో ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యాలయం ఉండడం వల్ల, ఇది ఆఫ్రికన్ దౌత్యానికి సమావేశ కేంద్రంగా ఉంది. 2023లో ఆఫ్రికన్​ యూనియన్​ జీ20 సభ్యదేశంగా మారడంలో భారత్​ కీలకపాత్ర పోషించింది" అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

ఈ పర్యటనలో భాగంగా భారత్​, ఇథియోపియాల మధ్య కస్టమ్స్​, డేటా సెంటర్​ ఏర్పాటు, యూఎన్​ శాంతి పరిరక్షణలో సహకారం లాంటి అంశాలపై 3 అవగాహన ఒప్పందాలు సంతకాలు జరిగాయి.

మోదీకి ఘన స్వాగతం
భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఇథియోపియా ప్రధాని అబీ అహ్మద్​ అలీ విమానాశ్రయంలో ఘనస్వాగతం పలికారు. ఆయనే స్వయంగా కారు నడుపుతూ ప్రధాని మోదీని హోటల్​కు తీసుకెళ్లారు. తరువాత నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత అయిన అబియ్​ అహ్మద్​ అలీ స్వయంగా ప్రధాని మోదీని సైన్స్​ మ్యూజియం, ఫ్రెండ్​షిప్​ పార్క్​కు తీసుకెళ్లారు. వాస్తవానికి ఇది మోదీ టూర్ ప్లాన్​లో లేకపోవడం గమనార్హం. దీనిని బట్టి మోదీ పర్యటనకు ఇథియోపియా ఎంత ప్రధాన్యం ఇస్తోందో తెలుస్తోందని, ఇది అత్యంత అరుదైన, మైత్రీపూర్వక సంజ్ఞ అని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

కాగా, మంగళవారం ప్రధాని మోదీ జోర్డాన్ నుంచి నేరుగా ఇథియోపియా పర్యటన కోసం అడ్డీస్​ అబాబాకు చేరుకున్నారు.

