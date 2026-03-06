15ఏళ్ల యువతిపై లైంగిక వేధింపులు? ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో ట్రంప్పై ఆరోపణలు!
వెలుగులోకి మరిన్ని ఎప్స్టీన్ ఫైళ్లు- ట్రంప్పై సంచలన ఆరోపణలు
Published : March 6, 2026 at 4:27 PM IST
Trump In Epstein Files : ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్కు సంబంధించి అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేసిన కొత్త FBI పత్రాల్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్పై తీవ్ర ఆరోపణలు వెలుగుచూశాయి. 13-15 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు ట్రంప్ తనను లైంగికంగా వేధించాడని ఓ మహిళ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్లు తాజా పత్రాల్లో వెల్లడైంది. 2019లో మహిళను FBI అధికారులు విచారించినట్లు పత్రాల ద్వారా తేలింది. న్యూయార్క్ లేదా న్యూజెర్సీకి ఎప్స్టీన్ తనను తీసుకెళ్లి ట్రంప్కు పరిచయం చేశాడని ఆమె వివరించింది. ఆ వెంటనే ట్రంప్ తనను లైంగికంగా వేధించాడని ఆ మహిళ తెలిపింది.
తనను బలవంతం చేస్తున్న ట్రంప్ను నోటితో కొరికినట్లు ఎఫ్బీఐ అధికారులకు ఆమె వివరించింది. తర్వాత చాలా కాలం పాటు ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పొద్దంటూ తనతో పాటు కుటుంబ సభ్యులకు బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చినట్లు పేర్కొంది. అటు ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ను ట్రంప్ యంత్రాంగం విచారిస్తున్న తీరుపై డెమోక్రాట్లు సందేహం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. దర్యాప్తు వివరాలను ట్రంప్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా వెల్లడించడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు అన్నీ అవాస్తవమని, తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని ట్రంప్ చెబుతున్నారు.