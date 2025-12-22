ETV Bharat / international

ఎప్‌స్టీన్‌ సెక్స్‌ కుంభకోణానికి సంబంధించిన ఫైల్స్‌లో అదృశ్యమైన ట్రంప్‌ ఫొటో తిరిగి ప్రత్యక్షం

President Donald Trump and Jeffrey Epstein (AP)
Epstein Files Trump Photo : ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌కు సంబంధించి అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఫొటోలు మాయమవడంపై విమర్శలు చెలరేగిన వేళ అమెరికా న్యాయశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. వెబ్‌సైట్‌లో మళ్లీ ట్రంప్‌ ఫొటోలను పోస్ట్‌చేసింది. ఆ ఫొటోలో ట్రంప్‌తో పాటు ఎప్‌స్టీన్‌ సెక్స్‌ కుంభకోణం బాధితులు ఎవరూ లేరని తెలిపింది. బాధితుల గోప్యతను రక్షించడానికి వెబ్‌సైట్‌లో వారి ఫొటోలు ఉండకుండా చూడాలని న్యూయార్క్‌ సదరన్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ ఆదేశించిన తర్వాత ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు న్యాయశాఖ వివరించింది.

సంపన్నుల కోసం మైనర్‌బాలికల అక్రమ రవాణా, వారితో వ్యభిచారం చేయించడం వంటి నేరాలకు జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌ పాల్పడ్డాడు. 2019లో కేసు విచారణ సమయంలో ఎప్‌స్టీన్‌ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఎప్‌స్టీన్‌కు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బిల్‌క్లింటన్‌, ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌, బ్రిటన్‌ యువరాజు ప్రిన్స్‌ ఆండ్రూ, మైకేల్‌ జాక్సన్‌ వంటి ప్రముుఖులతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి.
ట్రంప్‌ అధికారంలోకి వచ్చాక కేసు విచారణను ప్రభావితం చేస్తున్నారని విమర్శలు రావడంతో, ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌ను విడుదల చేస్తామని ఇటీవల ట్రంప్‌ ప్రకటించగా, ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను అమెరికా న్యాయశాఖ తమ వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచింది. అలా చేసిన మరునాడే ట్రంప్‌తో పాటు 16 ఫైల్స్‌ వెబ్‌సైట్‌ నుంచి మాయమవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి.

