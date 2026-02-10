ETV Bharat / international

స్టార్మర్​పై ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్ ఎఫెక్ట్- బ్రిటన్ ప్రధాని రేసులో షబానా మహమూద్?

'ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్'పై బ్రిటన్‌లోనూ రాజకీయ ప్రకంపనలు- ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్‌ రాజీనామాకు సొంత పార్టీ ప్రజాప్రతినిధుల డిమాండ్- తొలిసారిగా ప్రధాని రేసులో ముస్లిం మహిళ

Shabana Mahmood
Shabana Mahmood (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 10, 2026 at 4:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Shabana Mahmood In UK PM Race : 'ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్' బ్రిటన్‌లోనూ రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ రాజీనామా చేయాలని సాక్షాత్తూ అధికార లేబర్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సెక్స్ రాకెట్​ సూత్రధారి జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌తో సంబంధాలున్న పీటర్ మండేల్సన్‌ను అమెరికాలో బ్రిటన్ రాయబారిగా నియమించినందుకు కీర్ స్టార్మర్‌ రాజీనామా చేయాలని వారు కోరుతున్నారు. పీటర్ మండేల్సన్‌ పేరును ప్రధానికి సిఫారసు చేశారనే ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్న ప్రభుత్వ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మోర్గాన్ మెక్ స్వీనే, డైరెక్టర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ టిమ్ అలాన్ ఇప్పటికే రాజీనామాలు చేశారు. అయినప్పటికీ ప్రధాని రాజీనామా చేయాల్సిందే అనే డిమాండ్‌ను అధికార లేబర్ పార్టీ నేతలు వినిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వారిని ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో కీర్ స్టార్మర్‌ నిమగ్నమయ్యారు. ఈనేపథ్యంలో తదుపరి బ్రిటన్ ప్రధాని ఎవరు అనే దానిపై రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది. ప్రస్తుత హోంమంత్రి షబానా మహమూద్‌ను తదుపరి ప్రధానిగా నియమిస్తారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. అదే జరిగితే బ్రిటన్ ప్రధాని పీఠాన్ని అధిరోహించిన తొలి ముస్లిం మహిళగా ఆమె రికార్డును సొంతం చేసుకుంటారు.

TAGGED:

SHABANA MAHMOOD UKS NEXT PM
KEIR STARMER IN EPSTEIN FILES ROW
EPSTEIN FILES EFFECT ON STARMER
EPSTEIN EFFECT ON UK PM
SHABANA MAHMOOD IN UK PM RACE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.